Todas as escolas públicas estaduais podem participar do projeto. Premiação será em outubro, com ganhadores dividindo R$ 500 mil em dinheiro

Publicado: 01.02.2023

Escolas públicas estaduais podem se inscrever no projeto Estudantes de Atitude 2023 até o dia 17 de março, pelo site www.estudantesdeatitude.go.gov.br. Na edição deste ano, não há limite de vagas para inscrição. Em 2022, foram abertas vagas para 500 escolas.

O projeto, criado para promover a prática da cidadania e a participação social dentro das escolas públicas, é uma iniciativa da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) e da Secretaria de Estado da Educação.

Por meio de uma competição gamificada e a partir de uma auditoria cívica na escola, os alunos são estimulados a desenvolver atividades relacionadas à transparência, ética, controle social, voluntariado e prevenção à violência.

Cidadania

O controlador-geral do Estado, Henrique Ziller, destaca que, ao participarem do projeto, os estudantes têm a oportunidade de exercer seus direitos como cidadãos.

“Durante as etapas do jogo, eles precisam se unir para formar um time, participam de tarefas especiais e enfrentam desafios”.

Como novidades desta edição, Ziller cita o aumento nos valores das premiações e a regionalização, com as 40 Coordenações Regionais de Educação sendo as responsáveis pela mobilização das escolas e o principal ponto de apoio para os professores e alunos.

“Essa é aquela iniciativa que pode realmente promover uma mudança profunda no sentido de levar o aluno-cidadão a uma conscientização sobre o seu papel fiscal, principalmente em relação aos gastos públicos”, destaca o controlador-geral do Estado.

Incentivo

Para a secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, o projeto é uma ação muito importante ao estimular alunos a buscarem melhorias para o ambiente escolar.

“O estudante de atitude é um auditor mirim que, dentro do colégio, fiscaliza e acompanha tudo o que está sendo feito ali”, comentou.

Estudantes de Atitude 2023

O Estudantes de Atitude 2023 vai acontecer em duas etapas: regional e estadual. A premiação final, com cerca de R$ 500 mil em dinheiro para as escolas, professores e alunos, será em outubro.

As escolas podem ganhar até R$ 30 mil, enquanto os professores-orientadores podem ganhar até R$ 10 mil.

Já os estudantes das duas escolas mais bem colocadas ganham uma viagem com tudo pago para uma cidade turística do estado.

O regulamento com todas as informações está disponível no site www.estudantesdeatitude.go.gov.br/2023.

