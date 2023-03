Casas a custo zero em processo de finalização em Rio Verde: mais de 1,3 mil moradias serão entregues nos 30 primeiros municípios (Foto: Octacílio Queiroz)

Campestre e Santo Antônio do Descoberto são as duas primeiras cidades a abrir inscrições, nesta quinta-feira (02/03). Podem se candidatar famílias com renda de até um salário mínimo

Publicado: 02.03.2023

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) abre as inscrições para as moradias a custo zero, em municípios da primeira etapa da modalidade Pra Ter Onde Morar – Construção. Serão entregues pela iniciativa casas totalmente custeadas pelo Estado.

Nesta quinta-feira (02/03), as inscrições começam por Campestre de Goiás e Santo Antônio do Descoberto. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de março. Interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.agehab.go.gov.br.

Depois, seis municípios terão inscrições abertas nos próximos dias. Em Mairipotaba e Rio Verde, de 7 a 21 de março; em Cristianópolis e Iporá, de 13 a 27 de março; e em Damolândia e São João da Paraúna, de 20 de março a 3 de abril.

Outros 22 municípios também vão iniciar o processo de inscrição das moradias nas próximas semanas, totalizando os 30 municípios nesta primeira etapa.

Pontos de apoio para inscrição das moradias

Candidatos sem acesso à internet ou com dificuldades de manusear computadores, as prefeituras estão montando pontos de apoio. Em Campestre, o ponto de apoio é o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na Rua São Paulo, esquina com Avenida Brasil.

Em Santo Antônio do Descoberto, os interessados devem procurar a Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária, na Quadra 33, Lote 24, Centro.

Critérios

Podem participar do processo seletivo famílias com renda até um salário mínimo, nunca antes beneficiadas em programa de moradia, inscritas no CadÚnico, que morem há pelo menos três anos no município em questão.

As casas são custeadas integralmente pelo Governo de Goiás, em parceria com os municípios, que entram com terreno e infraestrutura. Cada unidade custa, em média, R$ 127 mil.

A primeira etapa do programa conta com investimento de mais de R$ 155 milhões para construção de 1.369 unidades habitacionais nos 30 municípios iniciais. Outros 100 municípios integram a segunda e a terceira etapas, somando cerca de 6 mil unidades já garantidas para a população goiana.

A iniciativa conta com recursos provenientes do Fundo de Proteção Social de Goiás (Protege), coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS). Cada moradia possui sala de estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos, sendo um de casal, um banheiro, área de serviço coberta, quintal, acesso de pedestre cimentado, recuo frontal gramado, com área construída de no mínimo 42 m².

Serviço

Assunto: Inscrições das casas a custo zero Pra Ter Onde Morar – Construção

Como fazer: Pelo site www.agehab.go.gov.br ou presencialmente nos pontos de apoios montados pelas prefeituras

Cronograma

Campestre de Goiás

Inscrições: 02/03 a 16/03

Ponto de apoio: CRAS – Rua São Paulo, esquina com a Avenida Brasil, Centro, Campestre de Goiás

Santo Antônio do Descoberto

Inscrições: 02/03 e 16/03

Ponto de apoio: Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária – Quadra 33, Lote 24, s/n, Centro, Santo Antônio do Descoberto

Mairipotaba

Inscrições: 07/03 a 21/03

Ponto de apoio: Sala da Secretaria de Assistência Social – Rua João Manoel nº 83, Centro, Mairipotaba

Rio Verde

Inscrições: 07/03 a 21/03

Ponto de apoio: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária – Avenida Presidente Vargas, nº 3.113, qd.43, lt.03 Vila Maria, Rio Verde

Cristianópolis

Inscrições: 13/03 a 27/03

Ponto de apoio: Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua Wilson da Paixão, nº 1, Setor Central, Cristianópolis

Iporá

Inscrições: 13/03 a 27/03

Ponto de apoio: Prefeitura Municipal de Iporá – Rua São José, nº 11, Centro, Iporá

Damolândia

Inscrições: 20/03 a 03/04

Ponto de apoio: Prefeitura Municipal de Damolândia – Rua 9, nº 46-A, Vila São Sebastião, Damolândia

São João da Paraúna

Inscrições: 20/03 a 03/04

Ponto de apoio: CRAS Claudivino Ferreira da Silva – Avenida Doracina M. Fortuna, Setor Antônio Cruz, São João da Paraúna

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás