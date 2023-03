Os candidatos do processo que visa fortalecer alfabetização podem consultar as listas diretamente nas escolas em que se inscreveram

Publicado: 03.03.2023

Foto: Arquivo

Já está disponível o resultado do processo seletivo para o Programa Tempo de Aprender, em Anápolis. A iniciativa é do Ministério da Educação (MEC) e visa selecionar assistentes de alfabetização para as unidades de ensino da rede municipal de Educação.

“Os assistentes de alfabetização têm um papel fundamental no processo de aprendizagem dos nossos estudantes, atuando no suporte dentro das salas de aula. Serão todos muito bem-vindos à rede”, disse o secretário municipal de Educação, Alex Martins.

Ao todo, aproximadamente 150 profissionais se inscreveram para atuar nas escolas e CMEIs. O resultado pode ser conferido na escola municipal em que o candidato se inscreveu, conforme previsto no edital publicado no Diário Oficial do Município. Após se apresentarem, os profissionais devem passar por uma formação, prevista para acontecer no dia 8 de março.

Foram selecionados cerca de 40 profissionais, que atuarão de forma voluntária, com a garantia de uma ajuda de custo de R$ 150 mensais para cada turma em que o assistente atuar dentro da unidade. Os recursos são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FNDE). O processo seletivo tem validade de oito meses e tem como objetivo fortalecer o processo de alfabetização dentro das redes municipais de educação.