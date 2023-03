Secretaria Municipal de Saúde informa que chegaram imunizantes da CoronaVac para a aplicação da segunda dose

Publicado: 06.03.2023

Foto: Arquivo

Uma semana após o início da aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, Anápolis já amplia o grupo prioritário. A partir de hoje, 6, gestantes, puérperas e idosos com 60 anos ou mais já podem procurar um dos 27 postos que possuem o imunizante (confira abaixo). Para receber a vacina, as pessoas que compõem o grupo prioritário devem ter recebido ao menos duas doses monovalentes com intervalo de quatro meses da última dose.

Desde o dia 27 de fevereiro estão sendo vacinados com a bivalente idosos com idade igual ou superior a 70 anos; pessoas que vivem em instituição de longa permanência e residências inclusivas (abrigados e trabalhadores), imunossuprimidos, indígenas, ribeirinhas e quilombolas, a partir de 12 anos. Em uma semana, cerca de 1,5 mil doses foram aplicadas em pessoas que compõem este grupo.

Segundo a diretora Mirlene Garcia, responsável pela vacinação no município, a procura está satisfatória e o objetivo é alcançar ainda mais pessoas com a abertura de novos grupos. “É importante frisar que a vacina só pode ser aplicada em quem recebeu aos menos duas doses dos imunizantes anteriores”, reforça.

CoroVanac

A Secretaria Municipal de Saúde também informa que chegaram imunizantes da CoronaVac para quem precisa tomar a segunda dose. As vacinas estarão disponíveis a partir desta segunda, 6, até quando durar o estoque, nos seguintes postos: Vivian Parque e Munir Calixto, das 7h30 às 16h; Arco-Íris, das 7h30 às 18h; e Anexo Itamaraty, Bairro de Lourdes, Filostro Machado, Recanto do Sol, Vila União, Parque Iracema e Unidade Dr. Ilion Fleury (Osego), das 7h30 às 21h.

Confira os locais de aplicação da vacina bivalente:

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h:

Bandeiras

Adriana Parque

Jardim Guanabara

São Lourenço

Jardim Suíço

São Carlos

Santa Maria de Nazareth

JK

Tropical

Santo Antônio

Vivian Parque

Calixtópolis

Munir Calixto

Vila Formosa

João Luiz de Oliveira

Arco Verde

Calixtolândia

Segunda a sexta das 7h30 às 18h:

Pirineus

Arco-Íris

Segunda a sexta das 7h30 às 21h:

Parque Iracema

Recanto do Sol

Vila Norte

Bairro de Lourdes

Filostro Machado

São José

Anexo Itamaraty

Vila União