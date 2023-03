Iniciativa inédita do Governo de Goiás leva oportunidades de emprego e qualificação para famílias em situação de vulnerabilidade social de forma personalizada (Foto: Hegon Côrrea)

Iniciativa faz uma busca ativa por candidatos com perfil para as oportunidades que estão abertas, estimulando a autonomia financeira por meio de cursos profissionalizantes e da inserção no mercado de trabalho

Publicado: 06.03.2023

O Governo de Goiás lançou uma estratégia de proteção social inovadora e capaz de mudar a vida de famílias goianas. O Estado agora leva oportunidades de emprego e de capacitação profissional de forma personalizada a pessoas em vulnerabilidade social.

A iniciativa é fruto de um trabalho conjunto do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) com a Secretaria da Retomada e acontece na Região Metropolitana de Goiânia.

A partir de 2023, quem solicitar assistência emergencial por meio dos telefones da Ouvidoria Social do GPS, além do auxílio alimentar, também vai receber instruções para ingressar no mercado de trabalho ou se matricular em cursos gratuitos de capacitação.

O processo é feito por triagem telefônica, ocasião em que há o levantamento do perfil socioeconômico do solicitante. Então, as vagas de emprego ou cursos profissionais são apresentados conforme o perfil da pessoa.

A equipe social que vai a campo passou a contar com membros da Retomada, que realizam o cadastro no programa Mais Empregos sem que o interessado tenha que se deslocar até uma unidade do Vapt Vupt, onde normalmente ocorre o atendimento.

“Como o governador Ronaldo Caiado gosta de repetir, a melhor política social é o emprego. Com esse trabalho integrado, nós conseguimos conceder ajuda emergencial, por meio da cesta básica, para aquelas famílias que precisam ter segurança alimentar garantida, e podemos conectar pais e mães de família ao mercado de trabalho para que possam conquistar autonomia financeira e cuidar de suas famílias”, frisou a coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Gracinha Caiado.

Estratégia de proteção social inovadora

Desempregada há mais de dois anos, a dona de casa Maria José do Nascimento Dias foi uma das visitadas nessa ação. Após ser encaminhada para duas oportunidades de emprego, está com expectativas de começar a trabalhar logo. “Já saí daqui com a carta de recomendação. Essa visita trouxe esperança para mim”, destacou.

Moradora do Residencial Jardins do Cerrado 2, em Goiânia, Aracilene Bezerra também foi cadastrada no banco de oportunidades e já está inscrita no curso profissionalizante de panificação, oferecido pela Secretaria da Retomada.

Para ela, a iniciativa pode render bons frutos. “Estou em busca de qualificação e creio que esse curso vai abrir muitas portas. Já estou sonhando em fazer pão recheado, croissant e muitas outras coisas”, relatou.

Aracilene Bezerra também foi cadastrada no banco de oportunidades e já está inscrita no curso profissionalizante de panificação (Foto: Hegon Corrêa)

Mais Empregos

Em 2022, o Mais Empregos encaminhou 80.264 pessoas para entrevistas de trabalho em Goiás. Agora, com a parceria da Ouvidoria Social, a tendência é elevar os números e contribuir com a queda da taxa de desocupação.

Dados do GPS indicam que, somente neste ano, dos 880 cadastros para solicitação de auxílio alimentar, 850 são provenientes de pessoas sem emprego.

“O objetivo desta ação é fazer a conexão entre as pessoas em situação de vulnerabilidade social e as oportunidades de emprego disponíveis na região onde elas moram. As equipes do Programa Mais Empregos e da Ouvidoria Social do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) iniciaram as visitas para ofertar vagas de trabalho formal, qualificação profissional e todas as condições que garantam autonomia financeira e a saída do ciclo de pobreza”, afirma o secretário da Retomada, César Moura.

Saiba mais

