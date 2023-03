SES promove ações para enfrentamento às doenças renais crônicas: iniciativa tem foco na prevenção, no diagnóstico e tratamento precoces (Foto: SES)

Programação diversificada da SES inclui exames na Ceasa, orientações para estudantes da rede estadual de ensino e para profissionais de saúde, com o objetivo de alertar a população quanto à prevenção, sinais e sintomas dos problemas nos rins

Publicado: 06.03.2023

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES–GO), realiza, de 6 a 17 de março, a campanha Governo de Goiás contra Doença Renal, com atividades alusivas ao Dia Mundial do Rim, que este ano traz como tema “Cuidar dos vulneráveis e estar preparado para os desafios inesperados”. O objetivo da iniciativa é divulgar informações sobre os problemas nos rins, com foco na prevenção, no diagnóstico e tratamento precoces.

Caminhoneiros, agropecuaristas, funcionários e visitantes da Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) serão contemplados com o evento Circuito Saúde. A ação, programada para 9 de março, das 7h30 às 15h30, vai contar com dosagem de creatinina sanguínea (exame essencial para avaliar a saúde renal), teste multiparâmetro de urina, teste rápido de ISTs, aferição de pressão, glicemia e IMC.

Também haverá consultas orientativas com profissionais da área e com nutricionistas, rodas de conversa sobre alimentação saudável, saúde dos rins e autocuidado em saúde e, ainda, aplicação de auriculoterapia e homeopatia contra a dengue.

EJA

Alunos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública estadual também vão ser inseridos na programação, com videoaulas, ministradas nas escolas, sobre a prevenção da doença renal crônica. As aulas foram editadas com ilustrações e linguagens específicas às faixas etárias, para ampliar o entendimento das informações e, consequentemente, a prevenção da doença.

Entre as ações estão ainda videoaulas, transmitidas ao vivo pelo site do Telessaúde GO, com conteúdo atualizado sobre nefrologia e ministrado por mestres e doutores da área. As aulas estarão disponíveis para todos os profissionais de saúde e alunos das universidades. Os interessados poderão acessar o link abaixo com informação dos palestrantes e meio para assistir às palestras: https://tele.medicina.ufg.br/Sistema/Teleducacao/AoVivo.

Do dia 13 a 17 de março serão promovidas palestras audiovisuais nas escolas, elaboradas pela Sociedade Internacional de Nefrologia (ISN), das 8 às 14 horas, com abordagem às formas de prevenção, sinais e sintomas das doenças renais crônicas.

Dia D da campanha

O Dia Mundial do Rim, instituído pela Sociedade Internacional de Nefrologia e Federação Internacional de Fundações do Rim, é comemorado na primeira quinzena de março.

Neste ano, o Dia D da campanha acontece na próxima quinta-feira (9/3), em todo o país. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a prevalência da Doença Renal Crônica (DRC) no mundo é de 7,2% para indivíduos acima de 30 anos e 28% a 46% em indivíduos acima de 64 anos.

No Brasil, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença. Em Goiás, a média de pessoas em hemodiálise era de 4.510 pacientes, até fevereiro de 2023.

DCR

A DRC é uma doença silenciosa, que só começa a manifestar sintomas quando o rim funciona abaixo de 40% da sua capacidade de filtração e eliminação das substâncias nocivas ao organismo. Como consequência, a sobrevivência dessa pessoa passa a depender de hemodiálise, diálise peritoneal e, em último caso, transplante renal. Entre as causas dessas doenças, destacam-se a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, predisposição familiar e tabagismo.

Secretaria de Estado da Saúde (SES) – Governo de Goiás