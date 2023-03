Palestras têm foco no fomento de talentos e oportunidades no mercado de trabalho

Publicado: 07.03.2023

Foto: Bruno Velasco

“Sou mãe, tenho dois filhos e ainda atuo como comerciante. Ser bem recebida, trocar experiência com outras mulheres, desenvolver o que gosto de fazer e poder aprender mais é sensacional. Aprendizado é algo que ninguém nos tira”, disse Lucilene Custódio, de 52 anos, uma das participantes da Semana da Mulher Empreendedora, que acontece nesta semana, com palestras e orientações realizadas pela Sala do Empreendedor, no CEITec.

O vice-prefeito e secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Márcio Cândido, destacou a importância de mulheres ganharem mais protagonismo na sociedade. “Como poder público, nosso papel é desenvolver programas e projetos que deem condições para que as mulheres explorem seus talentos, gerando assim mais emprego e renda”, afirmou.

No primeiro dia, a palestrante Marina Moreira falou sobre marcas e patentes. As participantes participaram de um coffee break oferecido com apoio do Banco de Alimentos, da Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura e Raro Sabor. Também houve sorteio de brindes através de parceria com microempreendedores.

De acordo com a diretora de Indústria e Comércio, Juliany Telles, mais de 200 participantes são esperadas nesta semana. “Queremos valorizar a mulher empreendedora e colocar esta ação no calendário da Prefeitura”. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (62) 3902-1222.

Programação dos próximos dias:

8 de março

14h: Palestra Saúde Mental da Mulher

Palestrante: Aléxia Moreira

16h: Palestra Maria da Penha

Palestrante: Professora Ana Valéria

9 de março

14h: Palestra Mulher no Mercado de Trabalho

Palestrante: Angelita Bento (Sebrae)

10 de março

14h: Palestra Segurança da Mulher

Palestrante: Capitão Elizete Jacinta

16h: Palestra Objetivo e Perseverança

Palestrante: Nathália Angatu

Local: Sala do Empreendedor, no CEITec – Av. Professora Zenaide Roriz, número 1350, Bairro Jundiaí