Campanha contou com participação de estudantes da rede e arrecadou mais de cinco toneladas de tampinhas

Publicado: 07.03.2023

Foto: Gislaine Matos

As mais de cinco toneladas de tampas plásticas arrecadadas durante a segunda edição do Tampamania vão fazer a diferença para pessoas com deficiência física em situação de vulnerabilidade social, além de estudantes da rede municipal com deficiência física e pacientes das unidades básicas de saúde de Anápolis. O projeto do Rotary Club conta com a parceria do programa Voluntários de Coração e, com a venda dos materiais recolhidos, é feita a compra de cadeiras de roda. Desta vez, foram adquiridas 16 novas unidades, entregues nesta segunda-feira, 6, no auditório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Além do cunho social, o Tampamania também promove conscientização ao impedir o descarte das tampas plásticas no meio ambiente, realizando a venda delas para empresas de reciclagem e, assim, levantando recursos para a aquisição das cadeiras de rodas. O projeto acontece com a participação das unidades escolares em parceria com a Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura, Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano.

Estiveram presentes na entrega a primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves, o presidente do Rotary Club Anápolis, Willyan Sabino, a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Eerizania Freitas, o secretário de Educação, Alex Martins, e a diretora do Voluntários de Coração, Renata Prado. “É uma grande alegria estar recebendo 16 cadeiras de rodas através do projeto Tampamania. Minha gratidão aos alunos e suas famílias que abraçaram esta campanha”, agradeceu a primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves.

O presidente do Rotary Club de Anápolis comemorou o volume de tampinhas arrecadadas. “Estamos hoje realizando a segunda entrega e o que me deixa mais satisfeito é que superamos a primeira edição”, destacou. Em 2021, as mais de quatro toneladas de tampas plásticas foram convertidas em 12 cadeiras de rodas.

“Tampamania é um projeto de consciência social. Além do cuidado com o meio ambiente, a solidariedade é um dos resultados produzidos com essa iniciativa, que ainda renderá muitos frutos. E o Voluntários de Coração e o Rotary Club continuarão contando com a parceria da Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura, assim como da Secretaria de Educação”, pontuou Eerizania Freitas.

O secretário de Educação já adiantou que a próxima edição será lançada em breve. “Iniciamos esta semana com a certeza de que ajudar sempre faz bem e que estamos fazendo uma contribuição com o meio ambiente e com a sociedade através da entrega dessas cadeiras”, considerou Alex Martins, lembrando que todas as escolas municipais, CMEIs e CEIs são pontos de coleta da campanha, o que estimula o envolvimento dos alunos com o projeto.