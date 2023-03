Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável oferta 35 vagas em concurso público (Foto: Semad)

Publicado: 10.03.2023

As provas objetiva e discursiva do concurso para técnicos ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) serão aplicadas neste domingo (12/3), em Goiânia. Ao todo, são ofertadas 35 vagas, sendo 33 para ampla concorrência e duas para pessoas com deficiência (PcD).

A seleção recebeu 3.395 inscrições. O concurso é conduzido pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e realizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova portando documento de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente, e o cartão de convocação para as provas impresso.

Concurso para técnicos

Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. O cartão de convocação para as provas, contendo o local, a sala e o horário de realização, está disponível no Portal do IBFC .

O cargo de técnico ambiental da Semad tem salário inicial de R$ 4.020,09, com carga horária de 40 horas semanais. É requisito para nomeação possuir formação em curso técnico em agropecuária; mineração; estradas; saneamento; meio ambiente; regulamentação ambiental ou equivalentes de nível superior definidos no edital, além de registro no órgão fiscalizador de exercício profissional.

A prova objetiva é composta por 80 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Já a prova discursiva é composta por uma questão, que versará sobre conhecimento específico conforme definido em edital.

