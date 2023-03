Para evitar transtornos, a Secretaria de Estado da Economia orienta o contribuinte a conferir a data na tabela publicada no site da pasta: www.economia.go.gov.br, no campo IPVA à esquerda no site (Foto: Economia)

Publicado: 10.03.2023

Começa nesta segunda-feira (13/03), o calendário de março, referente ao pagamento da terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Goiás, para quem parcelou o imposto neste ano.

A data limite para quitação do tributo à vista e para o Licenciamento Anual é setembro para as placas 1 e 2, e outubro para restante das placas.

O calendário de março do IPVA, para veículos de placa final 1 o vencimento é na segunda-feira (13/03). Na sequência, estão datas das placas: final 2 (14/03), final 3 (15/03), final 4 (16/03), final 5 (17/03), final 6 (20/03), final 7 (21/03), final 8 (22/03), final 9 (23/03).

Por último, os automotores de placa final 0, cujos proprietários têm até dia 24 de março para pagar o tributo.

Como imprimir o boleto?

Os boletos não são mais enviados pelos Correios. Para imprimir o boleto de pagamento do IPVA que ainda não venceu, com o Licenciamento Anual, basta acessar o site do Detran e informar os dados solicitados, ou no aplicativo DetranGO ON, ou retirados em uma das unidades do Vapt Vupt.

Porém, se for tributo vencido de anos anteriores, o contribuinte deve entrar no site da Economia, clicar em IPVA e depois no botão Débitos.

Calendário

Para evitar transtornos, a Secretaria de Estado da Economia orienta o contribuinte a conferir a data na tabela publicada no site da pasta, no campo IPVA, à esquerda no site.

Confira o calendário completo de pagamento do IPVA e de licenciamento dos veículos de todo o ano de 2023.

Isenções e descontos

O Governo de Goiás não cobra IPVA de veículos a partir de 15 anos de uso e concede isenção para pessoas com deficiência (PcD), ônibus ou micro-ônibus de passageiro de turismo ou escolar. Assim como para veículo novo no ano da sua aquisição, adquirido em concessionária goiana, além de redução da base de cálculo concedida às locadoras de veículos.

Os participantes do programa Nota Fiscal Goiana têm desconto de 5% a 10% no imposto, dependendo do valor das compras feitas com a inclusão do CPF nas notas fiscais. Em 2023 o desconto vai beneficiar mais de 630 mil pessoas.

Veículos populares com potência de até mil cilindradas e motocicletas até 125 cilindradas têm redução de 50% no IPVA, se não tiverem cometido infração de trânsito no ano anterior e estiverem com o pagamento em dia.

Secretaria da Economia- Governo de Goiás