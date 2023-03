Valor Bruto da Produção da rizicultura goiana deve chegar a R$ 216,5 milhões. Estimativa para resultado geral do Estado é de R$ 103,4 bilhões (Crédito: Wenderson Araujo/CNA)

Valor Bruto da Produção (VBP) do agronegócio goiano deve somar R$ 103,4 bilhões em 2023. A segunda rodada do VBP 2023 foi divulgada nesta terça-feira (14/3), tendo como base os preços recebidos por produtores brasileiros em fevereiro

Publicado: 16.03.2023

Levantamento mostra que, em Goiás, um dos maiores crescimentos percentuais do ano deve ser registrado na produção de arroz. A projeção é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é que a rizicultura atinja R$ 216,5 milhões, alta de 24,5% em relação a 2022.

Com isso, o Valor Bruto da Produção (VBP) do agronegócio goiano deve somar R$ 103,4 bilhões em 2023. A segunda rodada do VBP 2023 foi divulgada nesta terça-feira (14/3), tendo como base os preços recebidos por produtores brasileiros em fevereiro.

O cenário traçado pelo Mapa aponta que, somadas, as lavouras goianas alcançarão um Valor Bruto de Produção de R$ 73,9 bilhões. Segundo o órgão, em termos absolutos, as maiores contribuições para o resultado serão proporcionadas por soja (R$ 36,9 bilhões), milho (R$ 13,8 bilhões), cana-de-açúcar (R$ 12,0 bilhões), tomate (R$ 6,6 bilhões) e feijão (R$ 1,9 bilhão).

As projeções do Ministério também sugerem que os rebanhos estaduais totalizarão R$ 29,5 bilhões, com destaque para bovinos (R$ 13,9 bilhões), frangos (R$ 7,5 bilhões) e leite (R$ 5,6 bilhões).

Outras culturas

“Vale destacar ainda o crescimento percentual previsto para culturas menos visadas, mas igualmente importantes no contexto geral do agronegócio de Goiás”, lembra o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça.

A banana, cita ele, é uma delas. A perspectiva para o VBP da fruta é de aumento de 49,3%. Também têm estimativa de alta a laranja (+5,2%) e a uva (+2,9%). Na pecuária, a produção de ovos tem projeção de crescimento de 8,5% em Valor Bruto de Produção. O VBP da suinocultura deve registrar acréscimo de 6,0%.

VPB

O Valor Bruto da Produção Agropecuária mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. É calculado com base da produção da safra agrícola e da pecuária, e nos preços recebidos pelos produtores nas principais praças do País, dos 26 maiores produtos agropecuários do Brasil.

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) – Governo de Goiás