Batata inglesa e pão francês também estão entre os itens que mais oscilaram de preço

Publicado: 17.03.2023

Foto: Arquivo

Pela segunda vez esse ano, a banana está no topo da lista entre os itens da cesta básica que sofreram maior variação. Em janeiro, o preço da fruta oscilou 101% e ocupou o primeiro lugar na pesquisa realizada mensalmente pelo Procon Anápolis. O mesmo ocorreu no mês de março, quando o produto oscilou 107% com preços entre R$ 2,89 e R$ 5,99. O levantamento foi realizado nos dias 1 e 2 de março em seis estabelecimentos, considerando 23 itens.

Sempre presente entre os produtos com maior destaque nas pesquisas da cesta básica, a batata inglesa voltou a ser um dos alimentos que mais variou de preço. Nesse mês, a leguminosa despontou em segundo lugar, com variação de 100% e valores entre R$ 3,99 e R$ 5,99. Um dos itens que nunca falta na mesa do consumidor, o pão francês, aparece em terceiro lugar (88%) com preços entre R$ 10,99 e R$ 20,69.

O diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco, destaca que “diante dos sucessivos aumentos de alguns alimentos, o órgão tem estado atento nessas altas e periodicamente vem monitorando o preço através das pesquisas que são realizadas mensalmente”. Ele ressalta ainda que o órgão tem como objetivo “a proteção dos direitos dos consumidores anapolinos e sobretudo dos diretos relativos a comprar produtos com qualidade e economicidade”.

Além dos itens presentes na cesta, também foram pesquisados produtos de higiene pessoal e de limpeza. O sabão em pó (800g) teve variação de 150%, com valores entre R$ 5,99 e R$ 14,99, seguido pela água sanitária (litro), com diferença de 90% e preço oscilando entre R$ 1,99 e R$ 3,79.

O órgão também simulou a compra de uma cesta básica para consumo de uma pessoa adulta, o que resulta no comprometimento de R$ 540,33 (41%) da renda do consumidor, considerando o salário mínimo. O valor calculado no mês de março apresenta uma redução de R$ 58,38 comparado ao mês de fevereiro. Para visualizar a pesquisa completa, acesse https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.