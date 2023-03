Cerimônia da nova diretoria marca início de novo mandato do empresário Rubens Fileti na presidência da entidade. Governador ressalta ações conjuntas com o setor empresarial

Publicado: 17.03.2023

A meta de assegurar o avanço social em Goiás no seu atual mandato deu tom ao discurso do governador Ronaldo Caiado na posse do procurador-geral do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), Henrique Pandim, no cargo de presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC) para a gestão 2023-2024. A solenidade foi realizada nesta quinta-feira (16/03), na sede do Ministério Público do Estado de Goiás.

O governador afirmou que seus objetivos à frente, em especial no avanço social, do Governo de Goiás conciliam com as ações da entidade que está sob nova direção.

Avanço social

“Quero entregar um Estado que tenha o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, com melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e maior objetividade com programas sociais de inclusão das famílias”, alegou ao lembrar que o seu maior compromisso é romper o ciclo da pobreza.

Caiado parabenizou Pandim, a quem desejou sucesso, e também citou a responsabilidade que ele assume em dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido no Conselho.

“Parabéns pelo seu prestígio, pela capacidade de aglutinar e chegar ao comando”, afirmou ao novo presidente.

O governador observou que o Ministério Público tem sido parceiro do Estado na busca por melhor qualidade de vida dos goianos, e que a continuidade dessa relação dará “capacidade de avançar e evoluir com o objetivo do bem comum”. Caiado estava acompanhado do vice-governador, Daniel Vilela.

Novo presidente

Henrique, que é doutorando em direito público, mestre em direito, relações internacionais e desenvolvimento, ressaltou que sua atuação será no sentido de fortalecer ainda mais o Ministério Público de Contas Brasileiro.

“São ações que o CNPGC tem feito ao longo dos anos e que vamos continuar e ampliar para levar um serviço melhor para população e melhor controle do uso do dinheiro público”, pontuou. “Somos uma instituição que é parceria do gestor público e que tem a missão de cooperar para o bem comum”, finalizou.

O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, ressaltou que Pandim é mais um goiano que se desponta no cenário nacional. “Vai trabalhar com único objetivo: melhorar a vida da população”. Já o Procurador-Geral de Justiça, Cyro Terra Peres, demonstrou orgulho. “Fica o desejo de pleno êxito na nova missão. Vamos trabalhar com colaboração mútua, parceria e compartilhamento de informações”, reforçou.

Sobre o Conselho

O CNPGC congrega procuradores-gerais de contas de todo o país. A entidade tem entre os seus objetivos a defesa dos princípios e das prerrogativas do MPC no Brasil, além da promoção de intercâmbio de experiências e integração entre os seus membros. A eleição para a nova diretoria ocorreu em 10 de fevereiro. Henrique substitui o procurador-geral do MPC de São Paulo, Thiago Pinheiro Lima, que deixa a presidência do conselho após um ano.

Também tomaram posse os vice-presidentes regionais Patrick Bezerra Mesquita (Região Norte), Gustavo Massa Ferreira Lima (Região Nordeste), Cristina Machado da Costa e Silva (Região Centro-Oeste), Marcílio Barenco Correa de Mello (Região Sudeste), Diogo Roberto Ringenberg (Região Sul), o secretário executivo, Adilson Moreira de Medeiros, e o tesoureiro, Carlos Gustavo Silva Rodrigues.

Secretaria de Estado de Comunicação (Secom)- Governo de Goiás