Aquisição feita com recursos próprios do município agilizará trabalho de supervisores de área

Publicado: 17.03.2023

Além da rotina diária de 170 agentes de endemias e dos mutirões, em Anápolis o combate aos focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, ganhou reforço pela atual gestão com a renovação de toda a frota de motos para os supervisores de Endemias. Os 30 veículos, adquiridos com recursos próprios do município, no valor de R$ 620 mil, já estão na linha de frente garantindo mais agilidade no deslocamento destes profissionais.

“As motos são utilizadas pelos supervisores de agentes de Endemias que se deslocam ao longo da cidade para acompanhar ações e auxiliar com mais rapidez no combate ao Aedes”, explica o diretor de Vigilância Sanitária, Gúbio Dias. Ele acrescenta que a medida gera mais resolutividade nas ações, significando economia aos cofres públicos.

Para o controle de endemias, a cidade é dividida em três regiões, cada uma com um supervisor geral e seis de campo. “Cada supervisor de campo gerencia de 10 a 11 agentes que são responsáveis por áreas. Esse é o trabalho rotineiro”, conta a gerente de Endemias, Patrícia Godói, explicando a função da nova frota para potencializar o rendimento do serviço.

Conforme os levantamentos, se apontado um maior número de notificações em bairros específicos, são realizados os mutirões em que os agentes percorrem as áreas para conscientização e combate aos focos do Aedes aegypti. Se encontrarem residências fechadas, planejam o retorno na semana seguinte. Os locais visitados seguem critérios de maior número de notificações, conforme as semanas epidemiológicas.

Mutirão

Nesta quinta-feira, 16, os agentes percorreram os bairros Calixtolândia, Maracanã e Jardim Europa. Amanhã, o trabalho segue pela Vila Góis, Summerville, Jardim Ibirapuera e Flor de Liz. “Na maioria dos locais visitados são encontrados focos, por isso é necessário que a comunidade se conscientize do seu papel. É preciso o engajamento de toda a população, desde os cuidados básicos, como não deixar água parada, até o apoio ao trabalho dos agentes”, frisa a gerente de Endemias.

O cronograma da próxima semana também está fechado. Na segunda-feira, 20, o mutirão será realizado no Santo Antônio, Jardim Tesouro, Jaiara (região Leste) e no centro. Na terça, 21, no Jardim Alvorada, Campos Elísios, Leblon e Jaiara (região Oeste). Já nos dias 22 e 23, acontece no Setor Sul, Jaiara, Arco Verde e centro. Na sexta-feira, 24, as equipes estarão no Jardim São Pedro, Santa Clara e Tangará.