O governador Ronaldo Caiado durante anúncio da ampliação do HGG e entrega de equipamentos na unidade: investimento total do Governo de Goiás é superior a R$ 18 milhões (Foto: Wesley Costa)

Governador assina ordem de serviço para ampliar o hospital em 1.300 metros quadrados. Reconhecida pelo tratamento de excelência que oferece, a unidade recebeu, ainda, novos aparelhos, laboratório de análises clínicas e subestação de energia

Publicado: 17.03.2023

“No nosso governo, fazemos medicina de excelência. Hoje, o paciente SUS entra numa policlínica ou num hospital estadual e vê que realmente o padrão mudou, pela maneira humanizada e competente como é tratado”, afirmou o governador Ronaldo Caiado ao autorizar, nesta quinta-feira (16/03), as obras de ampliação do Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), em Goiânia, que terá mais 1.300 metros quadrados de área.

Na ocasião, o chefe do Executivo goiano também entregou melhorias na estrutura e equipamentos. O investimento total do Governo de Goiás na unidade é superior a R$ 18 milhões. Durante a solenidade, o governador destacou que o HGG é um dos hospitais mais bem avaliados do Brasil.

“Conheço o hospital há mais de 40 anos e digo que hoje eles chegaram num nível difícil de ser acompanhado por outro hospital”, frisou.

Novos aparelhos HGG

O evento, que também contou com a presença do vice-governador Daniel Vilela, marcou a entrega dos novos aparelhos de hemodinâmica, tomógrafo, bisturi eletrônico, microscópio cirúrgico, entre outros equipamentos adquiridos para a modernização do parque tecnológico, cujo investimento supera a casa dos R$ 11 milhões.

“Como se trata de um hospital de alta complexidade, precisamos mais do que nunca de tê-lo aqui apropriado para receber os casos mais graves e que exigem um tratamento diferenciado”, reforçou o governador.

Ordens de serviço

Em relação às obras na unidade de saúde, foram assinadas ordens de serviço para a construção da sede do Centro Estadual de Apoio a Diabetes (Cead), ampliação do Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) e construção da nova recepção central. As obras representam um investimento superior a R$ 5,2 milhões.

Foram entregues ainda o Laboratório de Análises Clínicas, que conta com estrutura moderna e novos mobiliários, com aporte de R$ 628 mil, e a Subestação de Energia Elétrica, avaliada em mais de R$ 1,4 milhão.

“Tudo isso faz com que o paciente tenha atendimento mais célere, efetivo, o que contribui para que ele volte para casa antes e melhor”, pontuou a secretária-adjunta de Estado da Saúde, Anamaria de Sousa Arruda.

“O hospital está preparado para qualquer situação, com absoluto sucesso nos resultados. Nossos números foram muito semelhantes aos melhores do país. Com a modernidade do nosso parque vamos conseguir atender mais pacientes”, salientou o coordenador de Gestão em Saúde do HGG, Marcelo Rabahi.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás