Programa criado pelo Governo de Goiás, em parceria com as prefeituras de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo, permite que até seis membros da mesma família utilizem o transporte coletivo ao custo de uma única passagem

Publicado: 24.03.2023

A mais nova bilhetagem do transporte coletivo da região Metropolitana de Goiânia, o Cartão Família, já atingiu quase 4.500 beneficiados no primeiro mês de funcionamento. O programa, criado pelo Governo de Goiás, em parceria com as prefeituras de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo, permite que até seis membros da mesma família utilizem o transporte coletivo ao custo de uma única passagem (R$4,30), aos finais de semana e feriados.

“Temos concentrado esforços para desenhar tarifas mais flexíveis e vantajosas ao usuário do sistema, para que ele possa reafirmar a sua escolha pelo transporte coletivo como o mais vantajoso financeiramente, seguro e confortável. As novas modalidades tarifárias são alguns dos exemplos de melhorias implantadas na região Metropolitana de Goiânia e que pretendemos levar ao Entorno do DF”, explica o presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) e secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Para o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Tarcísio Abreu, a adesão ao Cartão Família é surpreendente. “Com muito trabalho e dedicação, mais uma vez fomos assertivos e os números nos mostram isso. Quase 4.500 famílias beneficiadas, não esperávamos um número tão alto. É mais dignidade para nossas famílias que usam o transporte público”, comemorou.

Cartão Família

O titular do cartão deve acessar o site www.sitpass.com.br e informar os dados pessoais e dos membros da família que estarão vinculados ao cartão, em um total de até cinco pessoas. Ao finalizar o cadastro, é possível escolher retirar o cartão diretamente na unidade do Sitpass no centro de Goiânia ou em um dos terminais urbanos. Após a validação do cartão do titular na catraca, os demais são automaticamente liberados, sem cobrança adicional.

Secretaria-Geral de Governo – Governo de Goiás