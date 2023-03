Governador Ronaldo Caiado divulga destinos de pesca esportiva de Goiás na maior feira do ramo da América Latina (Fotos: Alexandre Parrode)

Governador representa Goiás na Pesca & Companhia Trade Show, maior feira do ramo na América Latina, realizada em São Paulo. Ao todo, 15 municípios goianos de seis regiões estratégicas foram apresentados ao público

Publicado: 26.03.2023

Os principais destinos da pesca esportiva em Goiás foram mostrados pelo governador Ronaldo Caiado na Pesca & Companhia Trade Show, maior feira do segmento na América Latina. Neste sábado (25/03), o chefe do Executivo foi o anfitrião do estande montado pelo Governo de Goiás na atração, realizada, em São Paulo, e reforçou a importância deste mercado para o Estado. O evento acontece desde quinta-feira (23/03) e vai até domingo (26/03), em São Paulo. A expectativa é reunir cerca de 5 mil lojistas.

“É um esporte que só tem a contribuir com o Estado. Primeiro, na visão ambiental. O peixe vivo vale muito mais do que aquele levado para casa. O esporte leva renda às regiões mais carentes, ribeirinhas, gerando emprego para muitas pessoas. E por último, ainda cumpre papel social nos torneios, levando educação ambiental e apoio na área de saúde”, disse Caiado.

A recepção ao gestor goiano foi feita pelo presidente da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), Fabrício Amaral, além do idealizador e organizador da feira, Marcelo Claro.

“É um grande prestígio. É a primeira vez que um governador vem no evento em 15 anos de realização. Acho que só temos que agradecer”, falou ele.

Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) promover os principais destinos de pesca esportiva na maior feira do setor na América Latina, na feira de pesca esportiva. Goiás tem um estande exclusivo, onde os empresários divulgam e comercializam seus produtos, além de estabelecer rede de contatos.

Pesca esportiva

Caiado vistoriou outros estandes no espaço, participou de uma demonstração no 1º Torneio de Arremesso, competição inédita no evento, e convidou pescadores e pescadoras para duas atrações em solo goiano: o Gigantes do Araguaia e o Circuito Goiano de Pesca Esportiva, eventos apoiados pelo Governo de Goiás.

A expectativa da Goiás Turismo é de posicionar o estado como um dos três principais destinos da pesca esportiva no Brasil. Diferentes regiões como o Vale do Araguaia (Aruanã, Aragarças, Nova Crixás – distrito de Bandeirantes, e São Miguel do Araguaia – distrito de Luiz Alves); Serra da Mesa (Niquelândia, Uruaçu e Minaçu); Lagos do Paranaíba (São Simão, Buriti Alegre e Três Ranchos); Serra do Facão (Catalão); Corumbá (Caldas Novas); e Lago Corumbá IV (Alexânia, Abadiânia e Luziânia) foram apresentadas na feira.

Participação

Esta foi a segunda vez que Goiás participou da Pesca & Companhia Trade Show. Criado em 2007, o evento visa atender o mercado do turismo de pesca, possibilitando que fabricantes, importadores e operadores de turismo negociem presencialmente com o mercado varejista. Em 2023, cerca de cinco mil lojistas estiveram na feira.