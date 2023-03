Secundarista foi um dos mortos pela repressão da ditadura militar

Publicado em 27/03/2023 – Por Nathália Mendes – Repórter da Agência Brasil – Brasília

Ele tinha 17 anos e foi morto pela Polícia Militar em 1968, no restaurante Calabouço, durante um protesto de estudantes contra a alta do preço da refeição e a má qualidade da comida no restaurante estudantil. No dia 28 de março, completam-se 55 anos do assassinato do estudante secundarista Edson Luís Lima Souto, considerado um dos marcos de repressão da ditadura militar que vigorou no país entre 1964 e 1985.

O velório e o enterro de Edson Luís viraram um ato político, e ele se tornou símbolo do movimento estudantil e da luta por democracia. Entenda neste episódio do História Hoje:

Dia de expressões artísticas

O que o circo, o teatro e o grafite podem ter em comum? Além de serem expressões artísticas, estas três manifestações dividem o mesmo dia no calendário de efemérides: é o dia 27 de março, que virou o Dia Nacional do Circo, o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Grafite.

Foi em um dia 27 de março que nasceu o palhaço Abelardo Pinto – mais conhecido como Piolin. A história do pioneiro defensor das artes circenses, que cresceu dentro do circo, aprendeu do malabarismo ao contorcionismo e virou palhaço, se repete em várias outras vidas ligadas ao picadeiro – como conta o episódio Vida de circo, da série documental Circos, disponível na TV Brasil Play. Os circenses falam sobre a itinerância, a convivência, o respeito, a transmissão dos saberes, as próximas gerações, as dificuldades que enfrentam e os rumos do circo:

Para quem quer mergulhar no universo circense, a TV Brasil Play também disponibiliza o programa Palhaçaria, com performances dos personagens mais amados pela criançada: tem pirueta, marmelada, palhaçada, acrobacia, malabarismo, contação de histórias, números musicais, piadas e muita magia. E tem ainda o Especial Mirage Circus, com uma apresentação completa de um espetáculo do circo que dá nome ao episódio.

O teatro, celebrado mundialmente também nesta segunda (27), é tema de vários programas disponíveis na TV Brasil Play. O Curta Temporada exibe peças teatrais e entrevistas com integrantes das peças. Em Atos, estudantes de interpretação entrevistam atores consagrados sobre o processo de formação do ator e fazem pequenos jogos teatrais. Teatro de Bonecos traz uma coletânea de performances de teatro de bonecos, com diversas técnicas e linguagens. Para fechar a lista de recomendações tem o Teatros no Brasil, que, além de mostrar os espaços físicos, de norte a sul do país, em que a atuação acontece, resgata imagens, depoimentos, arquitetura e os grandes espetáculos que passaram por lá.

E o grafite, cujo dia é uma homenagem a Alex Vallauri, morto em 27 de março de 1987 e o primeiro a levar arte para os muros das cidades, foi tema de um episódio do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil:

Pioneiro espacial

Ainda no dia 27, completam-se 55 anos da morte do cosmonauta russo Iuri Gagarin, o primeiro homem a orbitar o planeta, em 1961. Ele morreu aos 34 anos, em um acidente aéreo. Esta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil, que foi ao ar quando o histórico voo de Gagarin completou 60 anos, traz imagens de seu velório – e da comoção causada pela partida precoce:

E há 50 anos, Marlon Brando recusou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em O poderoso chefão. Depois que seu nome foi anunciado, a ativista Shasheen Littlefeather subiu ao palco representando o ator, negou-se a receber a estatueta e avisou que Brando declinava a honraria em protesto pelo tratamento dispensado aos povos indígenas norte-americanos no cinema e na televisão.

No discurso lido pela ativista, Brando também chamava atenção para as reivindicações do povo Oglala na região de Wounded Knee, no estado da Dakota do Sul, que, meses depois de protestos, viria a ser reprimido pelas forças policiais. O História Hoje contou detalhes da performance reconhecida, mas jamais laureada, de Marlon Brando em O poderoso chefão:

Dia da mentira

Fechando a semana, o primeiro dia do mês de abril é conhecido em todo o mundo como o Dia da Mentira. Não se sabe de onde vem o costume de contar mentiras e pregar peças neste dia, mas a versão mais difundida tem relação com a mudança do calendário, em 1582.

A Agência Brasil conta que, por aqui, a tradição foi introduzida em 1828, com o impresso mineiro “A Mentira”, que trazia, em sua primeira edição, publicada em 1º de abril, a notícia da morte de Dom Pedro I na capa. Claro que não era verdade. O História Hoje conta como o Dia da Mentira é lembrado mundo afora:

Confira a lista semanal* do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

26 de março a 1º de abril de 2023

26

Morte da atriz francesa Sarah Bernhardt (100 anos) – uma das mais famosa atrizes da história. Visitou o Brasil quatro vezes, parte delas durante o reinado de D. Pedro II

27

Nascimento da apresentadora de televisão Maria da Graça Meneghel, mais conhecida como Xuxa (60 anos)

Morte do cosmonauta russo Iuri Gagarin (55 anos) – primeiro homem a ir ao espaço, em 1961

Marlon Brando recusa Oscar de Melhor Ator por O poderoso chefão (50 anos)

Uso do Viagra é aprovado nos Estados Unidos (25 anos)

Explorador espanhol Juan Ponce de León descobre a Flórida (510 anos)

Dia Nacional do Circo

Dia Mundial do Teatro

Dia Nacional da Inclusão Digital – data não oficial

Dia do Grafite – data em homenagem ao pioneiro do grafite no Brasil, Alex Vallauri, morto em 27 de março de 1987

28

Lançado nos Estados Unidos o clássico do cinema Os pássaros, de Alfred Hitchcock (60 anos)

Assassinato do estudante secundarista Edson Luís pela Polícia Militar, durante uma manifestação estudantil no restaurante Calabouço (55 anos)

Dia do Diagramador

Dia do Revisor

29

Nascimento do músico grego Vangelis (80 anos)

Assassinato da menina Isabella Nardoni (15 anos)

30

Nascimento do pintor holandês Vincent Van Gogh (170 anos)

31

Nascimento do político estadunidense Albert Arnold Gore Jr., mais conhecido como Al Gore (75 anos)

1

Nascimento do sociólogo francês Roger Bastide (125 anos)

Fundação da companhia Teatro de Arena, na cidade de São Paulo (65 anos)

Dia da Mentira

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados a cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Edição: Sumaia Villela