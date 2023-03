Além dos exercícios temáticos, alunos conheceram como o espaço funciona e o papel dos profissionais que trabalham no local

Publicado: 30.03.2023

Foto: Gislaine Matos

As luzes da plateia se apagaram, as cortinas se abriram e os holofotes acenderam. No palco do Teatro Municipal de Anápolis, sem o nervosismo de uma estreia, nos últimos dias, os atores que frequentam a Escola de Teatro de Anápolis (ETA) fizeram uma aula especial. Além dos exercícios temáticos, todas as turmas tiveram a oportunidade de conhecer de perto as funções desempenhadas pelos profissionais do espaço e saber na prática como funcionam os equipamentos.

“Fizemos uma homenagem diferente, levando os alunos para conhecerem e se apropriarem de um espaço histórico e promissor das artes cênicas em nossa região”, aponta a secretária municipal de Integração – Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, Eerizania Freitas.

Entre os alunos estava o Caio Takeda, de 8 anos, sob os olhos atentos de sua mãe, que acompanhou da plateia um ensaio aberto com o filho e os colegas improvisando a partir de um roteiro proposto pela professora. “A hiperatividade no dia a dia nos levou a buscar formas para que ele expressasse toda essa vontade e disposição”, conta Fernanda Takeda.

O fascínio de ver os atores e atrizes no cinema e nas séries trouxeram Isadora Nunes Gomes, de 14 anos, para se matricular na ETA. “Sempre gostei da arte da encenação e pensei em entrar na Escola para, quem sabe, seguir essa profissão”, diz a adolescente, que tem percebido aos poucos as mudanças na rotina ao se socializar melhor com as outras pessoas.

Caio e Isadora estão entre os mais de 170 alunos da ETA, distribuídos em faixas etárias a partir dos 7 anos, em turmas nos períodos da manhã, tarde e noite, para o curso básico de teatro (CBT) e oficinas de prática. “Percebemos o desenvolvimento sobretudo humano destas crianças, jovens e adultos, pois além da experiência da arte, ganham um outro olhar para o mundo e a todos ao seu redor”, destaca a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Principal casa de espetáculos, o Teatro Municipal de Anápolis foi fundado em 1985 e atualmente recebe o público em um espaço todo reformado e reaberto em setembro do ano passado, fruto de um investimento de mais de R$ 1,4 milhões. Acessibilidade ao público PNE, visibilidade melhorada de toda a plateia, novos pisos e forros, além de novos equipamentos de iluminação e som foram algumas das mudanças.

Pelo local passam espetáculos de grupos vindos de outras partes do País, como também financiados pelo Fundo Municipal de Cultura (FMC), que entregou mais de R$ 160 mil para teatro e circo, em projetos de formação e apresentação, pelo edital de 2021. Estão prestes a ser liberados quase R$ 200 mil pelo edital mais recente, aberto em 2022.