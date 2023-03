Vagas são limitadas e curso semipresencial é oferecido pela Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB Anápolis) e Prefeitura de Anápolis

Publicado: 30.03.2023

Foto: Arquivo

Estão abertas as inscrições para a graduação em licenciatura em Pedagogia, Letras e Geografia, que tem por objetivo formar alunos que terminaram o ensino médio e querem se tornar professores, ou também aqueles que já lecionam. O curso é semipresencial e as aulas serão oferecidas pela Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB Anápolis) e Prefeitura de Anápolis, através da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização.

A intenção é formar professores, estabelecer políticas de educação, além de habilitá-los a planejar e supervisionar projetos educacionais em diversos níveis e modalidades de ensino. Os interessados devem ler atentamente o edital, observando os critérios e as documentações solicitadas, e se inscrever até o dia 14 de abril pelo link https://www.cebraspe.org.br/vestibulares/UAB_23_LICENCIATURA. As vagas são limitadas.

Além das aulas online, os encontros presenciais poderão acontecer no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec) ou na UnB, com data e local definidos durante o período letivo. Não há cobrança de mensalidades, apenas a taxa de inscrição no valor de R$ 58. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (62) 99179-0546.