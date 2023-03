Seduc convocará professores aprovados em concurso público em todas áreas de conhecimento para reforçar equipes nas escolas estaduais (Foto: Seduc)

Estado dobra número de chamados da previsão feita no edital. Concurso é o maior realizado na área nos últimos 12 anos e deverá ter segunda convocação no mês de julho

Publicado: 31.03.2023

A Secretaria da Educação (Seduc) anuncia a convocação de 631 professores e profissionais de especialidades aprovados no concurso da Educação, no segundo semestre do ano passado. O chamamento será até o próximo dia 25 de abril. Outra convocação também foi antecipada e deve ocorrer no mês de julho, com o chamamento de mais 631 aprovados.

Inicialmente seriam convocados 315 professores, conforme previsto no edital. As novas informações foram repassadas pela secretária da Educação de Goiás, Fátima Gavioli, em live realizada nesta quarta-feira (29/03) com a participação de toda a rede pública estadual de ensino. Até o dia 25 de abril serão convocados 563 professores e 68 profissionais entre instrutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e de Língua Materna Indígena.

A Seduc reafirmou, ainda, que serão convocados aprovados em todas as áreas do conhecimento, considerando-se, para o chamamento, as maiores notas no cômputo geral por disciplina e as pessoas com deficiência (PCD). Em relação aos aprovados em Artes, a convocação terá início assim que resolvida a questão impetrada pelos aprovados desta área na justiça.

Sobre o concurso

Este é o maior concurso público realizado na Educação estadual nos últimos 12 anos. Foram ofertadas 5.050 vagas para todas as áreas do conhecimento e atuação em todo o Estado. Em 2019 foi feito o chamamento de 500 professores aprovados no concurso realizado em 2018 e que, até então, não haviam sido convocados.

O concurso do Governo de Goiás para a contratação de professores para as escolas públicas estaduais foi realizado por meio das secretarias de Estado da Educação (Seduc), da Administração (Sead), da Economia, e ainda da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Secretaria de Estado da Educação – Governo de Goiás