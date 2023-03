Governo de Goiás distribuiu nesta quinta-feira R$ 1,2 milhão durante sorteio do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG) (Fotos: Secretaria da Economia)

Contemplados do Time Goiano do Coração receberam R$ 1 milhão em prêmios. Iniciativa beneficia ainda 158 consumidores que concorrem, todos os meses, a prêmios que totalizam R$ 200 mil

Publicado: 31.03.2023

Secretaria de Estado da Economia distribuiu, durante o sorteio do Programa de Nota Fiscal Goiana (NFG), nesta quinta-feira (30/03), R$ 1,2 milhão. O sorteio foi realizado no auditório do Complexo Fazendário da secretaria, em Goiânia. Os contemplados do primeiro sorteio do ano do Time Goiano do Coração receberam ao todo R$ 1 milhão em prêmios. A iniciativa beneficia ainda 158 consumidores que concorrem, todos os meses, a prêmios que totalizam R$ 200 mil.

A secretária de Estado da Economia, Cristiane Schmidt, participou do sorteio da Nota Fiscal Goiana e convocou os consumidores a se cadastrarem.

“Participe, porque você tem chance de ganhar 50 mil reais todos os meses e concorrer a um prêmio de 400 mil reais no final do ano, fora o desconto no IPVA, que varia de 5% a 10%”, ressaltou.

“Esse ano tivemos um recorde de participações em relação ao ano passado. O engajamento está muito positivo”, constatou o coordenador da NFG, Leonardo Vieira, ao lembrar que a iniciativa alcançou nesta semana a marca de 800 mil consumidores inscritos.

Nota Fiscal Goiana

O secretário de Esporte e Lazer, Henderson de Paula Rodrigues, também fez um apelo aos torcedores.

“Você, torcedor, pode solicitar a Nota Fiscal Goiana em suas compras e indicar o seu time do coração para que ele tenha mais chances de ser contemplado”, destacou. O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Sant’Anna Braga, ressaltou o pedido.

“Os empresários goianos já emitem suas notas fiscais, então, só falta o consumidor indicar o seu Time do Coração, porque essa premiação é de grande importância para as equipes do Campeonato Goiano”, afirmou.

Ganhadores da NFG

O maior prêmio do sorteio nº 74, no valor de R$ 50 mil, saiu para Dalva Gomes dos Santos Oliveira, de Goiânia. Jussara Correia de Oliveira, Marcilene Abadia de Melo Pereira e Sandra Tatiana Brockes, todas da capital, foram beneficiados com o prêmio de R$ 10 mil. Já o prêmio de R$ 5 mil contemplou consumidores de Goiânia, Anápolis e Porangatu. Foram distribuídos ainda 50 prêmios de R$ 1 mil e outros 100 de R$ 500. Nesta edição, foram gerados 3.038.395 bilhetes. Para conferir as premiações, basta acessar o site www.economia.go.gov.br/nfgoiana.

Time Goiano do Coração

No sorteio de R$ 1 milhão do Time Goiano do Coração (edição nº 8), R$ 240 mil foram divididos igualmente entre todos os times; R$ 370 mil distribuídos proporcionalmente, de acordo com a média de bilhetes dos torcedores, e R$ 250 mil divididos proporcionalmente entre os clubes, de acordo com o número de cadastros/indicações. Houve também sorteio de R$ 90 mil e de R$ 50 mil, que contemplaram, respectivamente, Inhumas e Morrinhos.

O presidente do Morrinhos, Leandro Tato Machado, disse que o programa tem sido muito importante para o time.

“Nesse primeiro sorteio do ano tivemos a felicidade de figurarmos entre as equipes mais premiadas. A iniciativa vai ajudar na manutenção das categorias de base, do futebol feminino e na disputa da 1ª divisão do Campeonato Goiano de 2023.”

O presidente do Inhumas, Paulo Roberto Barbosa, comemorou a premiação de R$ 90 mil e o engajamento do torcedor. “Esse prêmio é de grande valia para o nosso time, por isso destaco a importância do torcedor pedir o CPF na nota fiscal e indicar nossa equipe. Felizmente nós somos o clube mais indicado”, frisou.

Secretaria de Estado da Economia – Governo de Goiás