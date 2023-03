Repartições públicas estaduais ficam fechadas na véspera da Sexta-feira Santa

Publicado: 31.12.2023

Foto: Secom

O Governo de Goiás determinou ponto facultativo no dia 6 de abril, quinta-feira, na véspera da Sexta-feira Santa. O decreto 10.244 foi publicado nesta sexta-feira (31/3), no Diário Oficial do Estado. Com a medida, as repartições públicas estaduais não funcionarão entre os dias 6 e 7 de abril, voltando normalmente às atividades na segunda-feira (10/04) .

O ponto facultativo não se aplica aos órgãos que, por sua natureza ou em razão do interesse público, desenvolvam atividades indispensáveis como, por exemplo, unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.

