Casas a custo zero em processo de finalização no município de Rio Verde (Foto: Octacilio Queiroz)

Anhanguera, Edealina e Abadia de Goiás entram para lista de cidades com inscrições abertas. Ao todo, 122 famílias serão beneficiadas nos municípios

Publicado: 06.04.2023

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) abre inscrições para casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção em mais três municípios. Em Anhanguera e Edealina, elas começam nesta quarta-feira (05/04) e vão até 19 de abril. Em Abadia de Goiás, o prazo começou na última segunda-feira (03/04) e segue até 5 de maio.

No total, 122 moradias serão entregues nas três cidades para famílias em situação de vulnerabilidade e que possuem renda total de até um salário mínimo. Em Abadia de Goiás são 42 moradias em fase final de construção. Em Edealina são 50 casas e, em Anhanguera, outras 30.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Agehab ou nos pontos de apoio oferecidos pelas prefeituras de cada município. O Governo de Goiás investe cerca de R$ 127 mil em cada moradia, enquanto as prefeituras entram com o terreno e infraestrutura.

Critérios

Entre os principais critérios para as famílias participarem do Pra Ter Onde Morar – Construção estão:

nunca terem sido beneficiadas em programa de moradia;

estarem inscritas no CadÚnico;

morarem há pelo menos 3 anos no município em questão.

As famílias habilitadas passarão em seguida por sorteio realizado pela Agehab, com ampla divulgação. O programa está concluindo sua primeira etapa, em 30 municípios, com 1.369 unidades habitacionais em andamento. Com a inclusão das etapas 2 e 3, já são quase 6 mil moradias para famílias mais vulneráveis, que não precisam pagar nada pela habitação.

Serviço

Assunto: Abertura de inscrições das casas a custo zero em Abadia de Goiás, Anhanguera e Edealina

Período: 03/04 a 05/05, em Abadia de Goiás; 05/04 a 19/04, em Anhanguera e Edealina

Como fazer: Pelo site agehab.go.gov.br ou presencialmente nos pontos de apoio montados pelas prefeituras

Pontos de apoio

Abadia de Goiás – Secretaria do Bem-Estar Social – Rua Trindade, esquina com a Rua Campinas, quadra. 21, lote. 20, Parque Isabel, Abadia de Goiás (GO)

Edealina – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Rua 21, quadra 2, Centro, Edealina (GO)

Anhanguera – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Rua Professora Júlia de Brito, nº 345, Centro, Anhanguera (GO)