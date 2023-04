Cursos são ofertados nas modalidades presencial, EaD e híbrido (Foto: Escola de Governo)

Publicado: 10.04.2023

Mais de 5 mil servidores do Governo de Goiás passaram por capacitações da Escola de Governo, de janeiro a março de 2023. A oferta de cursos, oficinas, palestras e trilhas de conhecimento faz parte da política de formação continuada e aperfeiçoamento dos servidores e serviços públicos do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Entre os cursos ofertados e concluídos no trimestre, 949 foram realizados no formato presencial; 4.069 no formato de ensino à distância (EaD); 65 híbridos (com etapas presencial e EaD) e 59 atividades em turmas.

As turmas que receberam maior demanda foram as formações relacionadas ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI); Práticas de gestão de contratos; Ética, Sislog e Redação oficial.

A Escola de Governo passou por uma modernização em tempo recorde para manter a alta oferta de formações de qualidade, pautada pelas demandas dos servidores públicos. O índice de aprovação dos cursos ministrados, medidos ao final de cada formação ofertada, superou 98%.

Entre os cursos fixos na grade de formações da Escola de Governo está a trilha do Programa de Compliance Público (PCP) e o Programa de Certificação em Compras Governamentais, que também fazem parte das formações mais buscadas.

O objetivo de aplicar no serviço público o que é aprendido em sala de aula é prioridade da Escola ao desenvolver os mecanismos e formatos dos cursos ofertados. A metodologia utilizada busca sempre corresponder às necessidades de conhecimento apresentadas pelos servidores.

