Publicado: 10.04.2023

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) abre inscrições para a escolha dos profissionais que vão realizar ações formativas durante a 24ª, que será realizado entre os dias 13 e 18 de junho, na cidade de Goiás. A UEG apoia a realização do Fica, com várias atividades, incluindo a Tenda Multiétnica

O Festival é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).

As inscrições podem ser feitas por meio do site fica.go.gov.br.

Vagas

Há vagas para cinco profissionais com experiência na área de cinema e produção audiovisual para realizarem atividades formativas nos formatos de minicursos ou oficinas e laboratórios de roteiros e projetos de forma presencial durante o Fica 2023.

Podem se candidatar pessoas físicas ou jurídicas com comprovada atuação na área audiovisual, residentes em qualquer lugar do Brasil e com experiência de trabalho e/ou ensino específico nas áreas definidas pelo edital. A remuneração é de R$ 5 mil.

A avaliação dos candidatos será feita com base na análise dos currículos e das propostas, utilizando os critérios de experiência na área, além de coerência e qualidade da proposta da atividade apresentada. O resultado do edital será publicado no dia 4 de maio no site fica.go.gov.br.

Fica 2023

A 24ª edição do Fica será realizada em parceria também com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (IFG), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura da cidade de Goiás.

A programação contará com mostras competitivas, debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional, shows, feiras e atividades de cunho ambiental. Além das atividades culturais, o Fica 2023 contará ainda com a produção de um dossiê que vai ajudar na preservação da memória, permanência e continuidade do festival como política pública efetiva na cidade de Goiás.

O Fica é um importante espaço para discussão e reflexão sobre a relação do homem com a natureza e suas consequências para o planeta. Ao longo de sua história, o Festival tem se consolidado como uma das principais referências do cinema ambiental no Brasil e no mundo.

