Governador Ronaldo Caiado recebe destaques do futebol para premiação Melhores do Goianão (Fotos: André Saddi)

Durante entrega da premiação Melhores do Goianão 2023, governador confirmou realização de sorteios do Time Goiano do Coração e determinou licitação para modernização da iluminação do Estádio Serra Dourada

Publicado: 11.04.203

parceria no futebol entre o Governo de Goiás e a Federação Goiana de Futebol (FGF), consolidada nos investimentos do Estado e na transmissão do Campeonato Goiano 2023 pela TV Brasil Central (TBC), foi celebrada pelo governador Ronaldo Caiado durante premiação dos Melhores do Goianão, na noite desta segunda-feira (10/04).

“Dá realce àquilo que é a paixão não só dos goianos, mas dos brasileiros, que é o futebol”, avaliou o governador durante o evento que foi realizado no Palácio das Esmeraldas.

Ao participar da premiação que reconheceu os destaques da temporada, Caiado garantiu que dar visibilidade ao esporte goiano é uma política de governo. Por isso, o acordo firmado para este ano e que, em suas palavras, mostrou um “padrão de excelência”, tem tudo para se fortalecer visando as próximas edições.

“Mostra o esforço em produzir algo que o cidadão se sente estimulado em assistir, com imagem de qualidade e comentaristas preparados”, continuou o governador.

Futebol

Os jogos foram transmitidos às quartas e domingos. A última vez que a TBC fez a transmissão do torneio estadual foi em 2005. O presidente da Agência Brasil Central (ABC), Reginaldo Junior, comemorou a visibilidade dada ao canal 13.1.

“Foram 20 anos que não se vendia um espaço comercial, e isso acontecia porque existia descrédito com a empresa. E os patrocinadores do Campeonato Goiano só anunciaram porque sabem que vale a pena anunciar na Brasil Central”, disse.

Já o presidente da FGF, Ronei Freitas, comentou que o sucesso do Goianão 2023 se deve também ao acordo firmado junto ao Governo de Goiás.

“O dinheiro que vem do governo do Estado e dos patrocínios é dividido entre os clubes. Faz com que tenha uma qualidade técnica muito maior nas competições, porque estamos aliviando a planilha financeira dos clubes e atraindo, com a visibilidade que deu a TBC, novos patrocinadores”, salientou. O dirigente também celebrou o compromisso de Caiado em manter a parceria para 2024.

Mais investimentos

Caiado confirmou mais investimentos do Governo de Goiás voltados para o futebol. Um deles é o novo sorteio do Time Goiano do Coração, dentro do Programa Nota Fiscal Goiana, em junho deste ano, com objetivo de distribuir R$ 1 milhão aos clubes.

Os próximos sorteios, da mesma quantia, serão em setembro e dezembro, totalizando R$ 4 milhões este ano – em março foi distribuído R$ 1 milhão. Para participar, basta o consumidor fazer o cadastro no Programa Nota Fiscal Goiana e indicar a equipe de sua preferência.

O governador também determinou que a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) faça a licitação para a reforma da iluminação do Estádio Serra Dourada, tido como templo do futebol goiano.

“Serão R$ 11 milhões para atender todas as exigências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)”, declarou o governador ao lembrar que a intenção é fazer com que o espaço volte a protagonizar as principais partidas realizadas em território goiano.

O Serra Dourada recebeu investimentos de R$ 2,7 milhões com a entrega das novas estruturas dos 32 banheiros, localizados nos setores de arquibancadas e cadeiras. Foi uma reforma completa, entregue pelo governador no dia 25 de fevereiro, no mesmo dia em que foi assinada ordem de serviço para adequação de área destinada ao espaço ecumênico da praça esportiva.

À época, o governador lembrou que os banheiros não passavam por uma intervenção geral desde a inauguração do estádio, em 1975. As obras realizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer foram iniciadas em maio de 2022.

Premiação

A cerimônia de premiação reuniu jogadores, cronistas e dirigentes. O Goianão 2023 teve a participação de 12 clubes e o Atlético sagrou-se campeão da temporada. A seleção dos “Melhores do Goianão” é feita pela crônica esportiva, clubes e torcida. Foram escolhidos os melhores zagueiros, laterais, volantes, meias, atacantes e técnico.

Além da escalação perfeita, foram contemplados artilheiro, melhor árbitro, melhor assistente, personalidade e fera do campeonato. A lista completa está disponível no site da FGF .

Secretaria de Estado de Comunicação (Secom)- Governo de Goiás