Campus Party, realizada em parceria com o Governo de Goiás, reuniu mais de 150 mil pessoas em Goiânia, em 2022 (Fotos: Secti)

Iniciativa do Governo de Goiás, em parceria com Instituto Campus Party, o maior festival de tecnologia, empreendedorismo, ciência e inovação do mundo faz sua quinta edição no estado de Goiás; em 2022, mais de 150 mil pessoas passaram pelo evento

Publicado: 13.04.2023

A edição 2023 da Campus Party Goiás já está com ingressos à venda. As entradas podem ser adquiridas no site . Por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), o maior festival de tecnologia, empreendedorismo, ciência e inovação do mundo será realizado no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia, entre os dias 7 e 11 de junho. Essa é a quinta edição da Campus Party , sendo a terceira presencial.

“Neste ano, a expectativa é de que venham ainda mais pessoas para este que é o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. Isso demonstra a determinação do governador Ronaldo Caiado e do Governo de Goiás em preparar nossos jovens para competir no mundo e na economia do futuro”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto.

Na edição de 2022, mais de 150 mil pessoas passaram pelo evento em Goiânia, onde tiveram contato com as principais tendências para o futuro da sociedade por meio de uma experiência imersiva através de palestras, workshops e desafios de inovação em diversas áreas, como ciência, programação, empreendedorismo e entretenimento.

Campus Party Goiás

A primeira edição da Campus Party em Goiás foi realizada de maneira digital em 2019, quando recebeu mais de 127 mil acessos no hotsite do evento e obteve um alcance de 1,8 milhão de pessoas nas redes sociais. Em 2020, a edição também foi digital e, desde 2021, o festival é realizado de forma presencial na capital goiana.

O evento tem como objetivo promover o conhecimento e a inclusão digital através de encontros entre atores locais e nacionais, como empresas, instituições de ensino, comunidades, parceiros de mídia e instituições públicas, no intuito de fomentar novas iniciativas no cenário tecnológico.