Vacinação contra influenza segue até 31 de maio, para todos os grupos prioritários, nos municípios. Governo de Goiás autorizou os municípios goianos a iniciarem a vacinação no 4 de abril, em função do aumento de casos de Srag nas últimas semanas

Publicado: 13.04.2023

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) apresenta, nesta sexta-feira (14/4), balanço da vacinação contra a influenza realizada nos municípios goianos. A Campanha de Vacinação contra a Influenza, que começaria no dia 10 de abril, foi antecipada pelo Governo de Goiás, que autorizou os municípios goianos a iniciarem a vacinação no 4 de abril, em função do aumento de casos de Srag nas últimas semanas.

Segundo a superintendente, a imunização é essencial neste momento de aumento do número de casos por Srag.

“É inadmissível que tenhamos mortes por doenças preveníveis por vacinas, hoje em dia. Os casos estão aumentando, mas os recursos estão disponíveis em todos os municípios e são gratuitos”, alerta Flúvia.

Balanço da vacinação

O balanço será divulgado na sede da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), na Avenida 136, a partir das 9 horas. A superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, vai apresentar os dados da vacinação e alertar para a importância da cobertura vacinal e dos cuidados que a população deve ter neste período do ano.

O vírus da influenza é bastante incidente nesta época do ano, e a doença pode se agravar para a Srag, levar o paciente à internação e, às vezes, à morte. Dados da SES-GO revelam que, neste ano, até o fim da semana epidemiológica 14, foram registrados 89 casos de Srag por influenza, com três mortes.

Desses, 56 aconteceram nas quatro últimas semanas (das semanas 11 a 15). A enfermidade atingiu o pico na semana 11, entre os dias 12 e 18 de março. Só nesse período, foram feitas 19 notificações de Srag por influenza.

Grupos prioritários

A Campanha de Vacinação contra a Influenza segue até o dia 31 de maio, em todo o País, e tem como objetivo imunizar, pelo menos, 90% das pessoas que integram os grupos prioritários.

Fazem parte desses grupos: pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas, crianças de 6 meses a 6 anos, professores, pessoas com comorbidades, trabalhadores do transporte coletivo, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, servidores do sistema carcerário, população privada de liberdade e adolescentes que cumprem medida socioeducativa.

Serviço

Balanço da vacinação contra a Influenza

Dia: sexta-feira (14/4), às 9 horas

Local: Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), Av. 136, s/n, Edifício César Sebba, 8º andar, Goiânia.

