Vapt Vupt diminui tempo de espera para agendamento e agiliza atendimento a partir da emissão de senha única (Fotos: Sead)

Novo sistema aponta agências por data disponível mais próxima e já emite senha única para atendimentos que demandam mais de uma etapa

Publicado: 13.04.2023

A Secretaria da Administração (Sead) implementa um novo sistema operacional nas unidades do Vapt Vupt. Com a novidade, os usuários podem optar, no momento do agendamento online, pela agência com data disponível mais próxima. Outra inovação é a emissão de senha única para atendimentos que demandam várias etapas.

O primeiro local a adotar a mudança é o Vapt Vupt Praça Cívica, mas o procedimento será estendido para os demais postos do programa em até 90 dias.

Vapt vupt

No modelo anterior, ainda vigente na maioria das unidades, para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por exemplo, o usuário retornava à recepção em cada fase do serviço (foto, coleta de digital e exame médico). Agora apenas uma senha será necessária, o que agiliza o atendimento.

No caso do agendamento online, ao selecionar um serviço como solicitação de RG, o sistema lista as vagas disponíveis em diferentes locais por data mais próxima, aumentando as possibilidades de escolha.

“É mais um indicativo da política do governo de simplificar e democratizar o acesso dos goianos aos serviços estaduais”, aponta a subsecretária de Inovação da Gestão e dos Serviços Públicos, Lara Borges.

Passeio das Águas

A Sead retomou, em março, os atendimentos na unidade Vapt Vupt localizada no shopping Passeio das Águas, em Goiânia, após conclusão de reforma no local. A obra foi viabilizada pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e contou com investimento superior a R$ 90 mil. Realizaram melhorias estruturais como pintura, adequação do layout, do sistema hidrossanitário e troca de mobiliário.

A unidade do shopping Passeio das Águas tem capacidade para realizar mais de 25 mil atendimentos por mês. Com o retorno das atividades no local, os usuários podem buscar atendimento presencial na unidade. Para isso, é necessário agendar o serviço por meio do site ou pelo Portal Expresso .

O aperfeiçoamento faz parte do trabalho de reestruturação e revitalização do programa Vapt Vupt em todo o Estado. As obras têm como objetivo garantir conforto e qualidade aos usuários e servidores. Desde 2019 o Governo de Goiás já investiu mais de R$ 11 milhões em melhorias nas agências Vapt Vupt. Nove unidades novas foram inauguradas, e 25 passaram por algum tipo de intervenção, seja reforma estrutural ou mudança de local.

Secretaria da Administração (Sead) – Governo de Goiás