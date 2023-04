Poderão participar da votação professores, servidores administrativos lotados na unidade escolar e em efetivo exercício, estudantes com idade de 12 anos ou mais e os pais e/ou responsáveis (Foto: Seduc).

Etapa de votação aberta à comunidade escolar é a que selecionará os novos gestores. Posse deverá ocorrer no dia 4 de maio

Publicado: 17.04.2023

Na terça-feira (18/04), os candidatos à gestores escolares, aprovados na prova de conhecimentos gerais do Processo de Seleção Democrática de Gestor Escolar da rede pública estadual de Educação para o ano de 2023, participarão da consulta pública aberta à comunidade escolar, como previsto no edital.

Nas unidades escolares que funcionam nos três turnos, a consulta pública começará às 8 horas e será finalizada às 21 horas. Já nas escolas que têm dois turnos, a votação será das 8 horas até às 20 horas. A coleta de votos deverá ocorrer de forma presencial nas próprias escolas, com registro de voto direto e secreto.

Etapas realizadas

Ao todo, o Processo de Seleção Democrática de Gestor Escolar da rede pública estadual da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO), foi regulamentado com 10 etapas de seleção.

Entre elas, foram realizadas a etapa de afixação do edital e inscrição dos candidatos, a avaliação de currículo, a apresentação de declaração que comprove a inexistência de processos administrativos disciplinares, a participação e aprovação no curso de gestão escolar, a prova de conhecimentos gerais e, por último, a consulta pública.

Na consulta pública, participam até três candidatos que obtiverem as melhores notas na prova de conhecimentos gerais. Os mais votados tomarão posse no dia 04 de maio de 2023.

Gestores escolares

Todo o processo de escolha dos novos gestores da rede pública estadual de ensino está sendo realizado com vistas a que os eleitos reúnam, ao máximo, as melhores condições para os avanços na gestão das escolas estaduais.

Para além dos critérios técnicos de mérito e desempenho, a escolha dos gestores se pauta também no envolvimento da comunidade escolar, buscando efetivamente a participação da sociedade em torno da escola na sua tomada de decisões.

Convocação

Diretores escolares assumiram, em 14 de fevereiro, compromisso junto ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para melhorar o desempenho escolar dos alunos da rede estadual de ensino.

O pacto foi firmado com estratégias e metas definidas, durante encontro de gestores com a presença do chefe do Executivo. O encontro foi realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em Anápolis.

Caiado convocou diretores e professores a trabalhar pelo resultado esperado.

“Ajude-me naquilo em que acredito: vamos ser o primeiro estado a romper o ciclo da pobreza com base na educação de qualidade”, pediu o governador.

Secretaria de Estado da Educação (Seduc) – governo de Goiás