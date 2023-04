Programação gratuita conta com shows, exibição de filmes e intervenções artísticas

Publicado: 18.04.2023

O Sesc Goiás realiza a 2ª edição do Sesc Piri das Artes, de 28 a 30 de abril, na cidade de Pirenópolis. Com entrada gratuita, as atividades irão acontecer em diversos pontos da cidade, como na Pousada Sesc Pirenópolis (restrito aos hóspedes), no Cine Pireneus, na Rua do Rosário, na Praça do Coreto, na Prainha e nas ruas do Centro Histórico.

Na programação, artistas regionais e apresentações musicais e teatrais de diferentes estilos, cortejo, exibição de filmes e muito mais.

Confira a programação completa:

Dia 28 de abril (sexta-feira)

– Exibição de Filmes (V Mostra Sesc de Cinema)

Horário: A partir das 14h

Local: Cine Pireneus

– Cortejo com Banda Phoenix

Horário: A partir das 17h

Local: Saída: Pousada Sesc Pirenópolis / Chegada: Palco Prainha

– Cia Boca do Lixo

– Roberto Corrêa

Horário: A partir das 19h

Local: Palco Prainha

– Fernanda Olimens

Horário: A partir das 19h

Local: Pousada Sesc Pirenópolis

Dia 29 de abril (sábado)

– Espetáculo “Donde estão as estrelas” – Teatro que Roda

Horário: A partir das 17h

Local: Ruas do Centro Histórico

– Cia Boca do Lixo

– Projeto Supernova

– Groove Quintal

Horário: A partir das 18h

Local: Palco Prainha

– Trio Miaêro

Horário: A partir das 19h

Local: Pousada Sesc Pirenópolis

Dia 30 de abril (domingo)

– Roda de samba com Quintal de Santana

Horário: A partir das 17h

Local: Praça do Coreto

– Cia Boca do Lixo

– Milton Guedes

Horário: A partir das 19h

Local: Palco Prainha

Informações pelos telefones (62) 3902 6915 /6914