Publicado: 18.04.2023

As inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Goiás – CORE/GO está quase finalizando. Os interessados poderão realizar sua inscrição, exclusivamente no endereço eletrônico do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br). Para concluir a inscrição é necessário que o candidato realize o pagamento da taxa de inscrição até dia 25/04, às 20h do mesmo dia.

O Concurso Público é destinado ao preenchimento de vagas para Assistente Administrativo e Fiscal e formação de cadastro reserva, totalizando 204 de vagas oferecidas ao público de ensino médio, com oferta salário base R$ 2.964,47, mais benefícios como: Auxílio-alimentação, Vale-transporte, Auxílio-saúde e Plano de carreira, que são atrelados ao cumprimento das exigências e requisitos previstos em lei ou em ato normativo do CORE/GO.

O certame dispõe de Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. As provas deste concurso público serão realizadas em Goiânia/GO, sendo permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo, desde que para turnos distintos das provas.

A prova, com data prevista para dia 28 de maio de 2023, acontecerá em Goiânia-GO. Porém as informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas, assim como orientações para realização das provas estarão disponíveis a partir do dia 22 de maio de 2023, no site do Instituto Consulplan, devendo o candidato efetuar a impressão deste Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).

Para mais informações acesse o Edital completo do Concurso no site www.institutoconsulplan.org.br, ou entre em contato através dos nossos canais de atendimento, por e-mail (atendimento@institutoconsulplan.org.br) ou pelo telefone, 0800 100 4790.