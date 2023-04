Campanha publicitária do Governo de Goiás inclui também material informativo sobre a importância de se vacinar no site da Secretaria de Estado da Saúde (Foto: Reprodução)

Objetivo é alertar para a importância da imunização, que está com baixa procura, contra doença que já matou cinco pessoas no Estado

Publicado: 19.04.2023

O Governo de Goiás lançou, nesta semana, uma campanha publicitária contra a influenza, para mobilizar a população do Estado a se vacinar. A doença respiratória é altamente contagiosa que pode levar a complicações graves, especialmente em grupos prioritários.

As peças publicitárias complementam outra decisão do Governo de Goiás, que autorizou os municípios a anteciparem para o dia 4 de abril o início da imunização, que estava marcado para 10 de abril. A medida foi motivada pelo aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) nas últimas semanas.

Apesar da antecipação, a procura pelos postos de vacinação continua baixa. Atualmente, 155.155 pessoas se vacinaram, o que equivale a apenas 7,47% do público-alvo estimado. Goiás registra hoje 115 casos confirmados de Srag por influenza, com cinco óbitos confirmados. O Dia D será no sábado (06/05), quando postos de saúde de todo o estado estarão abertos para a vacinação. A imunização segue até o dia 31 de maio.

Influenza

A campanha publicitária inclui um vídeo que tem como protagonista uma simpática senhora de 70 anos, representante de um dos grupos prioritários para a vacinação. De forma bem-humorada, a personagem brinca com as crenças populares em busca de proteção e convida a população a se vacinar.

O objetivo é lembrar que, quando o assunto é saúde, todo o cuidado é pouco, e sensibilizar os cidadãos sobre a importância da vacinação. Dessa forma, o Governo de Goiás busca aumentar a cobertura vacinal e trabalha com os municípios para garantir que, além das vacinas, o material de divulgação e a mensagem da campanha cheguem a todos os cantos do Estado.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Flúvia Amorim, reforça a necessidade de união de todos os agentes públicos e privados de saúde pela vacinação.

“O período mais frio e seco do ano está chegando, e já temos um aumento no número de casos e mortes. É preciso reforçar a importância da vacinação com informações sérias e baseadas em evidências científicas. É assim que vamos combater as fake news. Esse é o objetivo da nossa campanha.” .Também foi criado um site com informações sobre a vacinação, grupos prioritários e onde se vacinar.

Grupos prioritários

A Campanha de Vacinação contra a Influenza é realizada em todo o País, e o objetivo é imunizar pelo menos 90% das pessoas dos grupos prioritários: pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas, crianças de 6 meses a 6 anos, professores, trabalhadores da educação, pessoas com comorbidades, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, servidores do sistema carcerário, população privada de liberdade e adolescentes que cumprem medida socioeducativa.

Secretaria de Estado da Saúde (SES) – Governo de Goiás