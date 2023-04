Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, unidades de ensino destacam importância da leitura

Publicado: 19.04.2023

Foto: Victor Augusto

Parte fundamental na vida escolar de todos os estudantes, os livros literários compõem os materiais didáticos entregues aos alunos da rede municipal de Educação de Anápolis. Todos foram escolhidos de acordo com as determinações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em alusão ao dia 18 de abril, em que se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, nesta semana as unidades de ensino estão realizando contações de histórias, saraus e rodas de leitura.

Para o secretário municipal de Educação, Alex Martins, a inclusão dos livros literários no dia a dia dos estudantes, e em momentos comemorativos como este, estimula a capacidade de concentração, memória, raciocínio e compreensão. “A Prefeitura de Anápolis se preocupa com todo o processo de ensino-aprendizagem nas unidades de ensino, por isso adquirimos também os livros didáticos que estimulam a linguagem oral e ampliam a capacidade criativa dos nossos alunos”, aponta.

Foram entregues quatro obras para cada agrupamento escolar, da educação infantil até a primeira fase do ensino fundamental, ou seja, um livro a ser trabalhado em cada bimestre. Já para os agrupamentos da pré-escola são dois literários.

Para Suélia Ribeiro, professora na Escola Municipal Elzira Balduíno, “o mundo literário proporciona às nossas crianças a vivência com práticas culturais, situações cotidianas e outras regionalidades por meio de uma aprendizagem significativa e divertida”.

Os estudantes contam com títulos como “Uma escola assim, eu quero pra mim”, do autor Elias José, “A rainha rabiscada”, de Sílvia Orthof, ”A formiga”, de Flávio de Souza, e “Travesseiro travesso”, de Luiz Raul Machado, dentre outros.