Diagnóstico laboratorial confirma a doença em paciente de Anápolis que esteve em uma chácara em Aparecida de Goiânia. Outras 32 notificações confirmadas este ano tiveram origem em outros estados ou países

Publicado: 19.04.2023

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), emite alerta para caso recente de malária em uma paciente de Anápolis. O caso é classificado como autóctone, pois a mulher não viajou para fora do estado. O único deslocamento realizado por ela foi a uma chácara em Aparecida de Goiânia, perto de onde já havia sido confirmado outro caso, em fevereiro último.

Em 2023 já são 67 casos notificados em Goiás – 34 confirmados e 33 descartados. Com exceção dos dois últimos casos, todos foram “importados” de outros estados ou países. A superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, explica que é preciso muita atenção da população e ação rápida das autoridades em saúde.

“A malária é uma doença que, se não for tratada, poderá evoluir rapidamente para a forma grave e complicada, levando a óbito.”

Controle

A Coordenação de Zoonoses da Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Superintendência de Vigilância em Saúde da SES-GO realiza, no local da provável infecção em Aparecida de Goiânia, o controle vetorial para reduzir o risco de transmissão de novos casos.

Realiza também pesquisa para captura do vetor responsável pela transmissão da doença, a fêmea infectada do mosquito Anopheles, e a busca ativa de sintomáticos na região em que os casos foram confirmados.

Recomendações

Para a população as recomendações mais importantes são:

usar repelentes (não aplicar em crianças menores de 2 anos de idade sem orientação médica),

proteger áreas do corpo que o mosquito possa picar,

usar cortinados e mosquiteiros sobre a cama ou a rede

evitar locais próximos a criadouros naturais de mosquitos, como beira de rio ou áreas alagadas.

Malária

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, com ampla distribuição mundial, causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitidos pela picada da fêmea infectada do mosquito Anopheles.

Os sintomas são febre, calafrios, cefaleia, sudorese, mialgia, náusea e vômitos. O quadro clínico pode ser leve, moderado ou grave.

Na fase inicial, a malária se confunde com outras doenças infecciosas e não pode ser diagnosticada pela sintomatologia. Apenas o diagnóstico laboratorial confirma ou descarta a doença.

