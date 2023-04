Serão selecionados 10 espetáculos cênicos que receberão cachê de R$ 20 mil para se apresentar durante o evento em Porangatu (Fotos: Divulgação/TeNpo)

Publicado: 19.04.2023

Artistas e grupos goianos de teatro, circo e dança podem se inscrever para a 18º edição da Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo) até domingo (23/4). Dez espetáculos cênicos e três oficinas de artes cênicas serão selecionados para compor o programa.

O evento é realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em parceria com a Secretaria da Retomada, com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE), e conta ainda com a Prefeitura de Porangatu como parceira.

As inscrições devem ser realizadas pelo site . Segundo o edital que rege o processo seletivo, a Comissão de Avaliação vai selecionar duas propostas originárias da cidade sede (Porangatu), além de um espetáculo provenientes da região norte e outros sete trabalhos artísticos de todo o estado. Para os 10 artistas e grupos goianos escolhidos o cachê é de R$ 20 mil por espetáculo.

As oficinas de artes cênicas que estão previstas no edital serão direcionadas a profissionais de toda a cadeia produtiva do teatro, da dança e do circo e ao público amador entusiasta da chamada “arte da presença”.

TeNpo

As propostas apresentadas neste processo seletivo deverão ter foco em danças urbanas, contação de histórias e teatralidade e em direção de arte. O cachê para a condução destas atividades formativas, com carga horária variando entre 10h e 20h/aula, é de R$ 15 mil.

Além dos trabalhos locais e regionais, a mostra prevê a participação de artistas e/ou grupos de circulação nacional convidados. A programação do 18º TeNpo será composta por espetáculos cênicos destinados aos públicos adulto e infantil, a serem encenados em Porangatu, entre 1º e 4 de junho deste ano.

A Mostra

Criado em 2001, o TeNpo é uma ação de política pública estadual para a Cultura, concebida com base na descentralização das atividades das artes cênicas em Goiás.

Este deslocamento de eixo instala no norte do estado um tempo/espaço que favorece a troca de experiência de artistas e grupos do teatro, da dança e do circo.

Ao mesmo tempo estimula a qualificação da produção local e regional, enquanto forma público ─ desde sua primeira edição é notável o envolvimento da população do município como plateia. O festival foi extinto em 2018 e retomado após a pandemia, em 2022.

