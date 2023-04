Ronaldo Caiado em visita a estabelecimentos de ensino: “Vamos focar sobre a paz, a tranquilidade e não vamos admitir essa cultura de ódio” (Foto: Hegon Corrêa e Wesley Costa)

“A vida real não pode ser diferente da vida virtual”, defende o governador, no ‘Dia D’ de combate ao ódio e à violência na escola. Com projeto aprovado na Assembleia, Estado passa a ter prerrogativa legal para monitorar ambiente digital

Publicado: 21.04.2023

No Dia D de combate ao ódio e à violência nas escolas, o governador Ronaldo Caiado visitou três instituições educacionais em Goiânia e uma em Aparecida de Goiânia, da rede pública e privada. No encontro com profissionais da educação e estudantes, assegurou que o Estado está apto para atuar no controle das redes sociais.

Caiado destacou que o Governo de Goiás está vigilante e que, a partir de agora, pode agir para manter a segurança no ambiente virtual, com interlocução com redes sociais e páginas da internet para a remoção instantânea de conteúdos impróprios e de apologia ao crime.

“Em menos de 15 minutos, se a plataforma não derrubar a mensagem, imediatamente o IP daquele equipamento será transmitido à Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que terá acesso à pessoa que está fazendo terrorismo”, afirmou.

Aprovação na Alego

O avanço foi possível com a criação da Política Estadual de Prevenção e Combate à Violência Escolar, proposta aprovada em votação final na Assembleia Legislativa, ontem (19/04).

“A vida real não pode ser diferente da vida virtual”, defendeu Caiado ao reforçar que o governo exige responsabilidade e cumprimento de normas em qualquer interface.

“A lei faz com que as pessoas tenham responsabilidade e cumpram as normas, dentro da rede social também terá o mesmo tratamento”, garantiu.

Cultura da paz

Nas conversas com centenas de estudantes, também levou mensagens de paz. “Vamos focar sobre a paz, a tranquilidade e não vamos admitir essa cultura de ódio, violência, agressão e muito menos intimidação das pessoas”, frisou.

Matriculada no Centro de Ensino em Período Integral Cecília Meireles, em Aparecida de Goiânia, a estudante do 3º ano do Ensino Médio Jéssica dos Santos Moraes enalteceu o gesto do governador.

“Ele se preocupa mesmo com a gente, não é uma pessoa que só subiu ao poder e não está nem aí para os alunos”, avaliou. “Ele viu que o dia de hoje era uma ameaça e está aqui acolhendo a gente e trazendo mais segurança”, acrescentou.

Com previsão de investimento de R$ 1,8 milhão para reforço da segurança nas escolas, o programa prevê:

atendimento psicológico a professores e estudantes;

campanhas de combate ao bullying;

instalação de câmeras de monitoramento;

utilização de detectores de metais;

e, em caso de episódios de violência, a responsabilização civil, penal e administrativa do agressor e dos pais ou responsáveis.

Dia D de combate ao ódio e à violência nas escolas

No circuito realizado durante a manhã desta quinta-feira (20/04), Caiado esteve em três escolas em Goiânia: no Colégio Prevest, Setor Central; no Colégio Estadual Robinho Martins de Azevedo, Jardim Nova Esperança; e no Colégio Estadual Dom Fernando I, no bairro do mesmo nome.

Nesse último, assinou ordem de serviço para construção do novo prédio, que substituirá o atual de placa, no valor de R$ 3 milhões. O governador garantiu agilidade para a entrega da obra.

Ao final do roteiro, participou das atividades no Centro de Ensino em Período Integral Cecília Meireles, em Aparecida de Goiânia.

A mobilização será realizada ao longo do dia em toda a rede educacional e prevê atividades pedagógicas, apresentações e dinâmicas sobre a cultura da paz, do bem-estar e da convivência fraterna.

Titular da Secretaria da Educação, Fátima Gavioli ressaltou a importância de avançar.

“Países onde a violência também chegou às escolas optaram pela mochila transparente. Estamos verificando de que forma a gente pode utilizar”, adiantou.

Também são parceiros da iniciativa: a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seção Goiás, que realiza palestras sobre “Direito e Cidadania” em 600 unidades de ensino de Goiás; o Conselho Estadual de Educação (CEE); a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO); e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particulares de Ensino (Sinepe).

