Secretaria de Estado da Saúde alerta para aumento de casos de gripe e reforça urgência de vacinar os grupos prioritários (Fotos: Iron Braz)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) mobiliza municípios para alertar sobre cenário epidemiológico da doença no estado. Casos aumentaram antes do período crítico, que começa em maio. Vacinação está abaixo do esperado

Publicado: 21.04.2023

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) fez um alerta sobre o atual cenário da influenza aos gestores goianos. No encontro virtual, realizado nesta terça-feira (19/04), reuniu 207 secretários municipais de saúde, apresentou-se a elevação de casos e óbitos, antes do período considerado crítico para a doença, em maio e junho. A influenza, causada pelo vírus B, foi encontrado em mais da metade dos 10 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ocorridos em Goiás, neste ano.

O secretário de saúde Sérgio Vencio reforçou aos municípios, a necessidade de redobrar esforços para ampliar a vacinação contra a gripe que protege contra a influenza, causada pelo vírus B.

“Pessoas que integram os grupos prioritários devem tomar a vacina o quanto antes, está disponível em mais de 900 postos de saúde espalhados em todo o estado”, alertou Vencio em coletiva de imprensa realizada logo após a reunião virtual.

Influenza

Até o momento, o estado recebeu do Ministério da Saúde (MS) e distribuiu aos municípios cerca de 1,2 milhões de doses do imunizante contra a gripe. As coberturas vacinais, entretanto, estão bem aquém do esperado. Conforme os registros da SES, apenas 9% do total de pessoas elegíveis à vacinação tomaram o imunizante.

Sérgio Vencio solicitou que os municípios preparem as unidades de saúde e definam estratégias de estímulo à vacinação. “Temos vacinas, medicamentos e vamos revisar os protocolos que já são conhecidos dos médicos para atenção na assistência. Não é motivo de pânico algum, mas de cuidado”, assegurou ele.

A partir de segunda-feira (24/04), a SES vai promover uma capacitação para os médicos sobre os protocolos para o tratamento de SRAG e as medidas que devem ser adotadas. Além disso, destacou que vai se reunir com representantes da rede privada com o propósito de sensibilizá-los a adotar a mesma conduta no atendimento dos pacientes com a doença.

Curva de Casos

Os dados da SES-GO mostram um aumento rápido dos casos de influenza em Goiás neste ano em comparação com 2019, ano anterior à pandemia por Covid-19. Nas 16 primeiras semanas de 2019, registraram-se 12 casos da doença em todas as faixas etárias. Neste ano, no mesmo período, já são 129 casos de influenza, com 10 mortes. As notificações também revelam que crianças com menos de 2 anos e pessoas com mais de 60 anos são as maiores vítimas da enfermidade.

A SES recomenda ainda que pessoas também adotem o uso de máscaras assim que manifestar algum sintoma de gripe para evitar contaminar familiares, e também utilizem a proteção em ambientes médicos e hospitalares.

