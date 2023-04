Museu Pedro Ludovico estará aberto de sexta a domingo, das 9h às 12h e das 13h às 17h (Foto: Secult)

Atividades essenciais, como saúde e policiamento, funcionam normalmente. Devido ao feriado nacional, horários de atendimento em algumas unidades do Executivo estadual serão alterados

Publicado: 21.04.2023

Com o feriado nacional de Tiradentes nesta sexta-feira (21/04), algumas unidades do Executivo estadual terão o seu horário de funcionamento alterado. A medida não impacta as atividades consideradas essenciais, como unidades de saúde, de policiamento civil e militar e do Corpo de Bombeiros. Confira como ficam os atendimentos:

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt, localizadas na capital e no interior do Estado, não vão funcionar nesta sexta-feira (21/04). No sábado (22/04), as agências que funcionam aos finais de semana em Goiânia e Aparecida de Goiânia, terão atividade normal. Os demais atendimentos serão normalizados a partir de segunda-feira (24/04). Os usuários devem agendar os serviços previamente por meio do portal .

Tiradentes

Durante todo o feriado, os serviços do programa Expresso estarão disponíveis, de forma digital. O portal disponibiliza mais de 100 serviços, como emissão da segunda via da conta de água, agendamento presencial nas unidades do Vapt Vupt, emissão de boletos do Ipasgo, solicitação da primeira e segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre outros. A ferramenta pode ser acessada pelo endereço ou pelo aplicativo Expresso Goiás, disponível para Android ou iOS.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) estarão abertas ao público normalmente na sexta-feira e sábado, das 4h às 14h. Já os serviços administrativos encerram nesta quinta-feira e retornam na segunda-feira.

Detran

Não haverá expediente nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) na sexta-feira. O atendimento presencial retornará ao normal na segunda-feira. Mesmo com o feriado, os condutores habilitados em Goiás ou proprietários de veículos registrados no Estado podem usufruir dos serviços do aplicativo Detran GO ON, disponível nas versões para Android e iOS.

Procon

Não haverá expediente na sede do Procon Goiás nesta sexta-feira, portanto, o atendimento telefônico para denúncias e orientações de consumo, feito pelo 151 estará indisponível. Os consumidores poderão registrar suas reclamações pela internet, por meio do Procon Web . As atividades serão retomadas na segunda-feira.

Saneago

Durante o feriado, equipes da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) manterão os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como para atendimento das demandas de serviços de manutenção.

Dessa forma, o atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site .

Unidades Culturais

Os espaços culturais gerenciados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), com exceção do Museu Pedro Ludovico, Palácio Conde dos Arcos e Cine Cultura, estarão fechados no feriado da sexta-feira (21/04) e no final de semana, isso inclui os museus, galerias de arte, teatros e centros culturais. As atividades voltam ao funcionamento normal a partir de segunda-feira.

Para aqueles que não vão viajar no feriado, a programação da Secult Goiás inclui uma novidade no Cine Cultura para esses dias, a 1ª edição do Festival Filmelier que traz os filmes: O Falsificador (2022, 116 min, 14 anos, dir: Maggie Peren), Tesla – O Homem Elétrico (2022, 102 min, 14 anos, dir: Michael Almereyda), Além do Tempo (2022, 116 min, 14 anos, dir: Theu Boermans) e Blue Jean (2022, 95 min, 14 anos, dir: Georgia Oakley).

Confira o cronograma de funcionamento dos espaços culturais:

Cine Cultura: Funcionará normalmente entre sexta-feira e domingo com o Festival Filmelier, sessões a partir das 14h. Confira a programação no site e no Instagram @cineculturagoias;

Museu Pedro Ludovico: Aberto de sexta a domingo, das 9h às 12h / 13h às 17h;

Palácio Conde dos Arcos: Funcionará na sexta, das 8h às 13h; No sábado das 8h às 17h e no domingo das 8h às 13h.

Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) – Governo de Goiás