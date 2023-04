Atendimentos durante Feirão de Empregos dos Cotecs em Palmeiras de Goiás, no último mês de março (Foto: Retomada)

Iniciativa do Goiás Social, desenvolvida pela Secretaria da Retomada e parceiros, o evento será realizado nos dias 25 e 26 de abril com oportunidades de trabalho em diversas áreas, cursos gratuitos dos Colégios Tecnológicos e outros serviços

Publicado: 24.04.2023

Pirenópolis vai receber pela primeira vez o Feirão de Empregos do Colégio Tecnológico (Cotec), nos próximos dias 25 e 26 de abril, que será montado na Rua Comendador Joaquim Alves nº 28, Centro. Serão oferecidos diversos atendimentos e serviços gratuitos à população, como inscrições em cursos de capacitação profissional, emissão da segunda via de documentos (certidões de nascimento, casamento e óbito), além do encaminhamento para as oportunidades no mercado de trabalho local.

Realizado pelo Governo de Goiás, dentro das ações do Goiás Social desenvolvidas pela Secretaria da Retomada, o Feirão de Empregos do Cotec tem ainda o apoio do Sebrae e conta com serviços da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da GoiásFomento. Os atendimentos serão realizados das 8 à17 horas, por ordem de chegada.

Feirão de Empregos

Linhas de créditos estarão disponíveis para micro e pequenos empresários via Sebrae e GoiásFomento. Quem for ao feirão poderá receber ainda orientação sobre seguro desemprego e carteira de trabalho, emitir carteiras de autista e idoso, participar de salas interativas com maquiagem, jogos e exibição de biojoias.

Um dos objetivos do Feirão de Empregos é garantir o acesso da população local à capacitação profissional gratuita. Por isso, os Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotecs) são grandes parceiros do evento. Nesta edição, o Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro, de Jaraguá, será o responsável pela oferta de cursos.

Cursos gratuitos

Na lista de cursos disponíveis para inscrição durante o Feirão de Empregos em Pirenópolis, estão: Atendimento ao público; Culinária (Massas e Molhos); Garçom; Informática Básica; Serviços de Beleza (Maquiagem Profissional) e Serviços de Beleza (Alongamento de Unhas).

O feirão é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, que tem o emprego como principal política de assistência à população vulnerável do estado e vem fomentando a empregabilidade em diferentes cidades, incluindo a capacitação e a qualificação profissional.

