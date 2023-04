Vacina pode ser aplicada em quem recebeu ao menos duas doses monovalentes em intervalo de quatro meses

Publicado: 25.03.2023

Foto: Arquivo

Nesta terça-feira, 25, Anápolis iniciou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em todas as pessoas com idade acima de 18 anos. Para se vacinar, é necessário ter recebido ao menos duas doses monovalentes com intervalo de quatro meses da última dose.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda está intensificando a aplicação da Pfizer Baby, disponível para crianças com idade entre seis meses e quatro anos 11 meses e 29 dias, conforme determinação do Ministério da Saúde. Pais ou responsáveis devem fazer o cadastro da criança no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar com documentos em mãos. A imunização com a Pfizer Baby é realizada por meio de três doses com datas agendadas logo após a primeira vacinação.

Quem precisa receber alguma dose de Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca pode procurar uma das unidades disponíveis, conforme o imunizante. Os locais de vacinação, por imunizante, podem ser encontrados no site anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis/.