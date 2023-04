Oportunidade está aberta para a população em geral. Atividades de capacitação profissional são disponibilizadas na modalidade de Ensino a Distância (EAD)

Publicado: 27.04.2023

O programa Capacitacoop, plataforma de Ensino a Distância (EAD) do Sistema OCB/GO, desenvolvido inicialmente para capacitar colaboradores do setor cooperativista, agora abre a oportunidade para que a população em geral também possa se beneficiar gratuitamente dos cursos oferecidos. Superintendente do Sistema OCB/GO,

Jubrair Gomes Caiado destaca que o cooperativismo está em franca expansão, em Goiás e em todo o País, o que requer, cada vez mais, mão de obra qualificada.

“Para atender às demandas desse crescimento, o Sistema OCB/GO, por meio de seu braço educacional, o SESCOOP/GO, tem disponibilizado diversos cursos gratuitos para a população poder se qualificar, se capacitar e, quem sabe, entrar no cooperativismo como um colaborador”, diz.

A capacitação profissional é muito importante, destaca Jubrair, pois existem muitas vagas de emprego que não são preenchidas por falta de qualificação dos trabalhadores. “Estamos oferecendo gratuitamente esses cursos, por meio do Capacitacoop, para que as pessoas se capacitem e tenham um estímulo para buscar essas oportunidades”, conclama.

Mais procurados

A plataforma oferece mais de 120 cursos de diferentes áreas. Entre os mais procurados destacam-se o de Cooperativismo (primeiras lições), Governança Cooperativa – Princípios e Boas Práticas, Gestão da Mudança, Contabilidade de Cooperativas para Dirigentes, Entendendo a Sociedade Cooperativa e Comunicação Assertiva (ver mais exemplos em Serviço).

Os cursos podem ser feitos no computador, no notebook ou smartphone, com a ajuda de vídeos, áudios e outros tipos de recursos que possibilitam aos alunos estudarem onde e como quiserem. Todos oferecem, após a conclusão, um certificado, de acordo com a carga horária, emitido pelo SESCOOP/GO, o braço educacional do Sistema OCB/GO. A maioria deles pode ser feita em até 30 dias após o primeiro acesso ao curso.

Serviço

Alguns dos cursos disponíveis:

Vender, comprar, ganhar: Pensado para ajudar a desenvolver e aperfeiçoar técnicas de negociação, aplicando os conceitos e ferramentas em seu cotidiano profissional e pessoal.

Transformação Digital: Aprenda como implementar a transformação digital para não perder o timing das mudanças e inovações.

Scrum: Conheça a metodologia criada para aplicar boas práticas que tornam o desenvolvimento de projetos mais ágil e eficaz.

Resolução de Problemas Complexos: Ensina a definir o problema central e a desenhar o melhor caminho para solucioná-lo utilizando técnicas e ferramentas da Teoria da Mudança.

Princípios da Liderança: Tem como objetivo apresentar qual é o papel do líder e estilos de liderança aplicáveis conforme as situações, bem como os principais desafios de um líder e dicas para superá-los.

Primeira Exportação: Ensina todo o processo de exportação e como se adequar aos padrões exigidos pelo mercado internacional .

Noções Básicas de Direito Cooperativo: Aborda os principais aspectos legais que norteiam o Cooperativismo, o cenário normativo brasileiro e seu desenvolvimento ao longo do tempo.

Neurociência do Consumo: Entenda os hábitos de consumo das pessoas e como aplicar o Neuromarketing para se conectar aos clientes.

Networking: Apresenta os caminhos para criar uma rede de relacionamentos profissionais para potencializar carreiras.

Liderança Remota: Trata dos principais desafios que o isolamento do sistema home office (ou híbrido) trouxe, principalmente para a gestão, e como superá-los.

Mais informações e inscrições: https://www.goiascooperativo.coop.br/capacitacoop/ ou por contato direto com o time de suporte pelo telefone 0800 642 4025

Crédito das fotos: Divulgação