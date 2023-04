Caldas Novas é um dos destinos turísticos em Goiás: setor teve crescimento de 22,3% em fevereiro de 2023 (Foto: Secom)

Alta foi puxada por serviços como transporte, correios, informação, comunicação e turismo. Na comparação com janeiro, Goiás cresceu 2,2%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Publicado: 29.04.2023

O setor de serviços goianos apresentou alta de 8,9% em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a variação é de 8,2% no estado. Na comparação com o mês imediatamente anterior, Goiás cresceu 2,2%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira (27/04).

A alta no volume de serviços foi puxada por quatro das cinco atividades pesquisadas: serviços prestados às famílias (24,9%); transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,7%); serviços de informação e comunicação (15,1%) e outros serviços (13,5%). Estas atividades apresentam crescimentos acumulados no ano, respectivamente, de 17%, 14,6%, 13,5% e 12,5%.

A única atividade com queda foi a de serviços profissionais, administrativos e complementares (12,3%), que acumula recuo de 5,9% no ano e de 3,7% em 12 meses.

Setor de Serviços

“Os dados são positivos, haja vista que crescemos tanto no mês pesquisado, quanto na variação acumulada no ano e dos últimos 12 meses. Um reflexo das mais de 87 mil novas vagas de emprego criadas no ano passado e da abertura de pequenos e médios negócios”, explica o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga.

Turismo cresce

O Turismo em Goiás teve alta de 22,3% no mês de fevereiro deste ano, quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Essa foi a terceira alta consecutiva e a quarta maior registrada entre todos os estados, que teve elevação de 14,8% no mesmo período.

Levando em consideração os dados de janeiro e fevereiro, o crescimento do turismo em Goiás chega a 15,5%, número superior à média do país (13,8%). O índice é impulsionado, sobretudo, pelos aumentos de receita obtidos por empresas de locação de automóveis, restaurantes, hotéis, agências de viagens, transporte rodoviário coletivo de passageiros e serviços de bufê.

Na comparação entre fevereiro e o mês anterior, a alta foi de 1,3%. Já na variação acumulada dos últimos doze meses, o Estado teve expansão de 17,2%.

Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços – Governo de Goiás