Publicado: 01.05.2023

No dia 1º de maio de 1975, feriado dedicado ao trabalhador, entrava no ar a TV Brasil Central, emissora de TV que faz parte da Agência Brasil Central, complexo de comunicação do Governo de Goiás que é formado também pelas rádios Brasil Central AM e FM, Diário Oficial e ABC Digital.

Nesse período de quase cinco décadas, a TBC, como também é conhecida, participou ativamente da vida de Goiás e dos goianos, divulgando os principais acontecimentos do estado nas áreas da política, cultura e esporte. Tornou-se ainda um importante instrumento de difusão das tradições e saberes do povo goiano para o resto do País e do mundo. No início, era afiliada da Rede Bandeirantes, mas hoje retransmite a programação da Rede Cultura.

TV Brasil Central

Conectada com as novas tecnologias na área da comunicação, essa TV quase cinquentenária já conta com mais de 365 mil seguidores no seu canal do YouTube. E vem se modernizando para fidelizar os atuais telespectadores e conquistar novos segmentos do público.

“Nos últimos anos, adotamos uma gestão de compartilhamento de plataformas com as rádios. Então, muitos dos nossos programas são transmitidos simultaneamente na TV e nas rádios. Também aumentamos o tempo de programação diária da TV Brasil Central e estamos oferecendo, ao nosso público, informação, entretenimento e esporte de qualidade”, afirmou o presidente da ABC, Reginaldo Júnior.

“A TV Brasil Central é a emissora de todos os goianos, que tem uma sintonia com nosso povo. Nós queremos reforçar cada dia mais esses laços, buscando oferecer, na nossa programação, informação de qualidade e entretenimento, além de ampliar os canais de interação para debater os assuntos de interesse do nosso público”, ressaltou o gerente de TV da Agência Brasil Central, Alex Atanázio

TBC coberturas de destaque

Uma grande cobertura jornalística da TV Brasil Central nesses 48 anos de história foi do mutirão comandado pelo então governador Iris Rezende, no dia 16 de outubro de 1983. Em apenas um domingo foram construídas mil casas populares no local que hoje é o bairro Vila Mutirão, em Goiânia. As equipes de reportagem da emissora mostraram todos os detalhes desse dia histórico, cujo evento entrou para o livro dos recordes.

Outro momento faz parte da história do Brasil. Foi a transmissão do comício das Diretas Já, em abril de 1984, direto da Praça Cívica, com a participação de grandes nomes da política nacional. O evento foi um marco na luta do povo brasileiro pela redemocratização do País.

O coordenador de programação da TBC, Lourenço Tomazett, conta que as imagens do comício, geradas pelo caminhão da TBC estacionado na praça, foram utilizadas por grandes redes nacionais de TV e também por emissoras internacionais.

Em 1997, os estúdios e arquivos da TBC, junto com os estúdios das rádios, foram destruídos por um incêndio. Apesar da tristeza e comoção sentidas pelos servidores, a TV Brasil Central não saiu do ar. O sinistro aconteceu de madrugada e já nas primeiras horas da manhã a programação passou a ser transmitida a partir de uma construção improvisada, até a retomada da normalidade.

Visita do papa

A visita do papa João Paulo II a Goiânia, em 15 de outubro de 1991, foi outro fato de destaque, que teve ampla cobertura jornalística da TBC, tanto na chegada como na saída do sumo pontífice no aeroporto Santa Genoveva, assim como na celebração religiosa comandada por ele no estádio Serra Dourada, com a presença de milhares de fiéis. Equipes de reportagem mostraram todos os detalhes da visita do papa à capital goiana.

A TV Brasil Central também acompanhou, ao longo das últimas décadas, as Feiras Agropecuárias, as Festas de Trindade, as temporadas do Rio Araguaia, as procissões do Fogaréu, as edições do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), festivais gastronômicos, entre tantos outros eventos que fazem parte do calendário cultural e religioso de Goiás.

Nas eleições municipais, estaduais e para presidente da República, a TBC sempre realiza programação especial no dia do pleito, mostrando a movimentação nos colégios eleitorais goianos, com informação e análise de especialistas, até o fechamento das urnas, a apuração dos votos e a comemoração dos candidatos eleitos.

Mais recentemente, a emissora de TV transmitiu os jogos do Campeonato Goiano de Futebol 2023 e a festa dos Melhores do Goianão do período, em parceria com a Federação Goiana de Futebol (FGV).

