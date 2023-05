Ação contra pesca ilegal no lago Serra da Mesa, em Niquelândia (Foto: Semad)

Cento e sessenta e quatro quilos de peixes foram doados para instituições sociais. Fiscais da Semad aplicam mais de R$ 37 mil em multas. Duas das autuações resultaram de tentativas dos infratores de escapar da barreira veicular

Publicado: 02.05.2023

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) aplicaram multas de R$ 37,3 mil durante uma ação contra a pesca ilegal no lago Serra da Mesa, em Niquelândia e Vila Propício, no período de 20 de abril a 2 de maio. A Semad lavrou 24 autos de infração e apreendeu mais de 164 kg de pescado.

Duas das autuações (no valor de R$ 3,5 mil cada) resultaram de tentativas dos infratores de escapar da barreira veicular no povoado de Assunção, em Vila Propício, e dificultar a fiscalização. A Semad apreendeu ainda 28 carretilhas, 17 molinetes, 48 varas, um arbalete, um pé de pato e oito maletas com apetrechos de pesca.

O Governo de Goiás doou todo o pescado apreendido para instituições que zelam por pessoas em situação de vulnerabilidade social. O abrigo São Vicente de Paula e a Igreja Presbiteriana, ambos em Niquelândia, receberam as doações.

