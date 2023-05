Produtos arrecadados serão convertidos em cestas pelo programa Voluntários de Coração, que mais uma vez é parceiro do evento

Publicado: 03.05.2023

Foto: Ana Laura Zanni

Mais uma vez a Prefeitura de Anápolis firmou parceria com a Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana), evento realizado pelo Sindicato Rural de Anápolis, para a arrecadação de alimentos não perecíveis por meio da entrada solidária. Todo o montante recolhido durante os dias de festividade será encaminhado ao programa Voluntários de Coração, que destinará cestas para famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições filantrópicas. As apresentações estão marcadas para acontecer entre os dias 3 e 6 de maio, no Parque de Exposições de Anápolis, localizado na BR-153.

A secretária Municipal de Integração – Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, Eerizania Freitas, ressaltou a importância da ajuda da população. “Começam agora os shows da Expoana e eu convido toda a população a prestigiar esse grande evento doando alimentos que ajudarão muitas famílias anapolinas graças à parceria do Sindicato Rural com a Prefeitura, através do programa Voluntários de Coração.”

Somente no ano passado, foram arrecadadas 36 toneladas de alimentos não perecíveis e a expectativa é que essa quantidade seja ainda maior este ano. A diretora do programa, Renata Prado, ressaltou que essa ação é voltada para aqueles que mais precisam. “A entrada solidária vai beneficiar muitas famílias vulneráveis que tanto precisam, e isso só é possível pelos parceiros e pela solidariedade de cada um.”

As equipes do Voluntários de Coração estarão na entrada do evento para receber os alimentos. O ingresso para o show de abertura com a dupla sertaneja Di Paullo e Paulino, no dia 3 de maio, pode ser adquirido com a entrega de 2 kg de alimento não perecível.

No dia 4 de maio, será a vez da dupla Clayton e Romário animar o público, que pode comprar a meia solidária, no valor de R$ 20, apresentando também 1 kg de alimento não perecível na entrada. O cantor Eduardo Costa sobe ao palco no dia 5 e o ingresso do show pode ser obtido pelo valor de R$ 30 mais 1kg de alimento não perecível.

O encerramento, no dia 6 de maio, será com Juliana e Bonde do Forró. O ingresso da apresentação será R$ 30 e 1kg de alimento não perecível. Não serão aceitos sal e fubá. A compra de ingressos pode ser feita pelo site da Bilheteria Digital ou na bilheteria da pecuária, no dia evento.

A 64º Exposição Agropecuária de Anápolis, que começou no dia 22 de abril, conta com exposição de bovinos, cavalos de raça, máquinas e implementos agrícola e provas equestres. As atrações serão durante o dia e durante a noite terá shows e rodeio. Esta edição tem também uma praça de alimentação e parque infantil com roda gigante.