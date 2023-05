Prazo para recursos começou nesta terça-feira (2) e vai até o dia 8 de maio

Publicado: 03.05.2023

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Anápolis publicou na edição do Diário Oficial do Município do último dia 28, o resultado preliminar da segunda etapa do programa habitacional Meu Lote, Minha História. A listagem completa também está disponível no site https://meuloteminhahistoria.anapolis.go.gov.br/.

Na primeira fase, foram 2,8 mil habilitados. Agora, em caráter preliminar, chegou-se a 743 candidatos nesta etapa. Aqueles que não foram contemplados no resultado e pretendem apresentar recurso, o prazo começou nesta terçae (2) e vai até o dia 8 de maio. Para isso, deverão acessar o cadastro dentro do site do programa, com o protocolo, verificar a justificativa da não habilitação e depois enviar a interposição de recurso para e-mail meulotemh@anapolis.go.gov.br.

O resultado final da segunda fase será publicado no dia 14 de junho. O início da terceira e última etapa, que consiste nas visitas técnicas às famílias candidatas aos lotes, será no dia 19 de junho.

Etapa final

Após a publicação do resultado da terceira etapa, os candidatos terão o prazo de 10 dias corridos para entrar em contato com a Secretaria de Integração, através do Zap da Prefeitura, para realizar o agendamento da visita técnica. Esse calendário das visitas também será divulgado no Diário Oficial após a publicação da lista de classificados na segunda etapa.

No dia da visita, o técnico da Prefeitura deverá ser recebido por um dos moradores da residência, maior de 18 anos, para verificação das informações apresentadas pelo interessado. Com tudo verificado e confirmado, os candidatos serão convocados para a assinatura dos documentos necessários à entrega dos respectivos lotes.

Em casos de dúvidas, a pessoa deve entrar em contato pelos telefones (62) 3902-1387 e (62) 3902-1046, pelo e-mail: meulotemh@anapolis.go.gov.br ou nas unidades dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua região.