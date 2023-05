O evento será na unidade José Luiz Bittencourt, no Bairro Floresta, região noroeste da cidade. Evento já tem 75 participantes inscritos

Publicado: 05.05.2023

De sexta-feira (5) a domingo (7), a Escola do Futuro de Goiás José Luiz Bittencourt, localizada no Bairro Floresta, em Goiânia, abriga o evento da rede mundial Techstars Startup Weekend. O objetivo do evento é ajudar empreendedores a alcançarem sucesso em seus negócios.

A edição Goiânia conta, até o momento, com 75 inscritos, entre 23 e 24 anos de idade. Eles ficarão imersos por 54 horas dentro do mundo das startups, momento de aprendizado em como pensar, trabalhar e construir ideias e projetos inovadores. O objetivo é fazer com que os participantes desenvolvam habilidades empreendedoras e aprendam a criar uma startup, como meio de se destacarem em suas carreiras profissionais.

De acordo com a consultora da Escola do Futuro e voluntária na organização do evento, Wiviany Araújo, os participantes terão acesso a workshops, mentorias em áreas chaves para o mapeamento, desenvolvimento e criação de uma startup. “Ao abrigar o evento, a escola transfere à comunidade estudantil e interessada no assunto mais estímulo ao empreendedorismo e para o despertar da disposição pela inovação também”, comenta a consultora.

Wiviany acrescenta que a Escola do Futuro, como instituição ofertante de parte da educação tecnológica em Goiás, ao abrigar o evento e ter seus colaboradores como voluntários na organização, se une à Techstars na oferta de uma rede de oportunidade de aprendizagem e networking. “Será uma jornada divertida e provocativa para empreendedores criarem ou melhorarem suas ideias”, completa Suellen Bastos, Customer Success da escola e também voluntária na realização do evento.

Segundo ela, os participantes, de modo geral, saem com uma mentalidade mais profunda sobre o mundo das startups, porque existe uma dinâmica indutora à geração e transformação de ideias. “Como a escola está localizada numa região carente e atende jovens expostos aos riscos da vulnerabilidade, ações como esta oportunizam não somente o desenvolvimento e acesso ao universo tecnológico e empreendedor, mas fazem com que os participantes sintam na prática o que é tirar uma ideia da cabeça, estruturar um modelo de negócio e vender soluções.”

As atividades começam na sexta-feira, no período noturno, e terminam no domingo, quando as equipes apresentam suas startups criadas dentro do período definido. Logo no início dos trabalhos, cada inscrito terá 60 segundos para apresentar sua proposta empreendedora. Posteriormente é realizada uma votação das melhores ideias e montam-se os times, que terão as 54 horas para transformar a proposta em negócio viável.

Já no sábado e parte do domingo, as equipes recebem mentorias que ajudarão na modelagem do negócio, validação das ideias e preparação para a o último instante do evento. Ainda no domingo, ocorre a apresentação final das ideias já estruturadas e prontas para serem votadas novamente por uma banca, que definirá os ganhadores em 1º, 2ª e 3º colocados.

Startup Weekend Goiânia

Techstars e Escola do Futuro do Estado de Goiás José Luiz Bittencourt

Data: sexta (5), sábado (6) e domingo (7)

Horário: das 18h às 21h, na sexta; das 8h30 às 19h, no sábado; das 8h30 às 17h, no domingo

Local: Rua BF-25, 2-112, Bairro Floresta – Goiânia.