Equipes da unidade de saúde itinerante fazem busca ativa de pessoas em situação de rua

Publicado: 12.05.2023

Foto: Arquivo

O Consultório na Rua fez atendimentos, nesta quinta-feira, 11, na Praça Bom Jesus, seguindo a meta de ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde. Em Anápolis, o serviço é feito por duas equipes compostas por enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, assistente social, psicólogos e educadores físicos. Além dos atendimentos, foi servido café da manhã e houve distribuição de roupas e calçados doados ao programa.

Segundo a diretora de Assistência à Saúde, Viviane Sousa, trata-se de um programa da Política Nacional de Atenção Básica que garante o direito à saúde a pessoas em situações vulneráveis. “Eles recebem todo o atendimento da equipe itinerante. Caso os profissionais detectem alguma situação que envolva tratamento e acompanhamento, os pacientes são encaminhados para uma das unidades de saúde”, explica.

A base do Consultório na Rua fica na unidade de saúde do São Carlos e cumpre uma escala de ação e intervenção elaborada por meio de uma busca ativa desses pacientes. A unidade de saúde itinerante funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h. Para acionar, basta procurar uma das unidades de saúde ou entrar em contato no 3902-2031.